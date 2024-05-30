Sosyal medyada fırtına koparan kampanya: Bütün gözler Refah'ta! Milyonlarca kez paylaşıldı...

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İsrail'in Refah'ta çadırda kalan masum sivillere düzenlediği kanlı saldırı, dünya çapında bir tepki fırtınasına neden oldu. Dünya liderleri ve sosyal yardım kuruluşları Tel Aviv yönetimine sert eleştiriler yöneltirken, insanlar da tepkilerini sosyal medyadan gösterdiler.

YAPAY ZEKA İLE YAPILDI, SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları gösteren ve üzerinde All Eyes On Rafah (Tüm Gözler Refah'ta) ifadesinin yer aldığı bir görsel ise dünya çapında milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan görsel, sosyal medya platformu Instagram'da 45 milyondan fazla kez paylaşıldı. Görsel ve ona verilen tepkiler Instagram dışında da ilgi gördü.

TikTok'ta kullanılan aynı grafik 10 milyondan fazla görüntüleme alırken, X'de Filistin yanlısı bir hesabın paylaştığı görsel 8 milyon görüntülenme ve 188.000 retweet aldı.



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Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen tepkiler özellikle Batı medyasında dikkat çekerken insanlar paylaşım rekoru kıran görselin hikayesini araştırmaya başladı.

Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde Orta Doğu çalışmaları alanında çalışan Marc Owen Jones, görselin kesinlikle yapay zeka tarafından üretilmiş gibi göründüğünü söylüyor.

Araştırmacı Ameera Kawash, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada sloganın DSÖ'nün Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria temsilcisi Rick Peeperkorn'un yaptığı bir açıklamaya dayandığını söyledi.

Peeperkorn, Şubat ayında Netanyahu'nun on binlerce masum sivilin sığındığı kent için tahliye emri vermesinden hemen sonra yaptığı açıklamada “Tüm gözler Refah'ta” ifadesini kullanmıştı.

İnternette fırtınalar estiren görselin, Malezya merkezli küçük bir hesap tarafından oluşturulduğu düşünülüyor.

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Sosyal medya izleme grubu 7amleh'in kurucusu Nadim Nashif, “Neden diğerlerinin değil de bu görüntünün kamuoyunun dikkatini çektiğini söylemek zor” derken, bazı gazeteler bunun Refah'taki katliamın boyutuyla alakalı olduğunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER DE PAYLAŞTI

Save the Children ve Oxfam gibi örgütler de slogana destek verirken, görsel İngiliz şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, model Bella Hadid ve aktris Susan Sarandon'ın da aralarında bulunduğu binlerce ünlü isim tarafından da paylaşıldı.