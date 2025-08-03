Sosyal medyada atışma yeni kriz çıkardı… ABD-Rusya hattında nükleer tansiyon

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UKRAYNA savaşı yüzünden ABD ile Rusya arasında polemik nükleer silahlara kadar uzandı. ABD Başkanı Donald Trump, iki nükleer denizaltıyı Rusya kıyılarına yakın bölgeye gönderdiğini teyit ederken, Rus tarafı ABD’nin attığı bu adımın eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in sert ifadelerine yanıt olmadığını, asıl nedenin Rus donanmasına yeni katılan ‘Knyaz Pojarski’ nükleer denizaltısından kaynaklandığını savundu.

KUZEY’DE SAVAŞ NÖBETİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam Newmax’e verdiği demeçte Deniz Kuvvetleri’ne denizaltılarla ilgili emri verdiğini yinelerken “Bizi pervasızca nükleer savaşla tehdit eden Rusya’nın eski başkanlarından Dmitriy Medvedev’in sözlerini göz ardı edemezdim. Sosyal medya üzerinden bize saldıran bu kişinin sözlerinde bir parça bile gerçeklik payı varsa ABD vatandaşlarını korumak için önlem almalıydık. Bundan böyle iki denizaltımız artık bizi tehdit eden Rusya kıyılarına çok daha yakın bir bölgede sürekli savaş nöbeti tutacak” açıklamasını yaptı.

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MEDVEDEV BAHANE İDDİASI

Trump’ın denizaltı kararına Rusya’dan da tepki açıklaması geldi. Rusya’da savunma konularıyla ilgili Federasyon Konseyi üyesi senatör Vladimir Cabarov kararın laf düellosu neticesinde alınmadığını savunarak “Rusya askeri sanayisi birkaç gün önce nükleer silah taşıma kapasitesine sahip modern nükleer denizaltı ‘Knyaz Pojarski’ testlerini tamamlayarak Rusya Kuzey Donanmasına teslim etmişti. Murmansk bölgesinde konuşlanan kuzey donanmamız bu denizaltı ile kutup bölgesinde vurucu güç etkisini arttırmış oluyor. Trump bu yüzden Medvedev bahanesiyle kendi nükleer denizaltılarını bize yaklaştırma kararı almıştır” açıklamasını yaptı.

KRİZ NASIL TIRMANDI

28 Temmuz’dan başlayarak 1 Ağustos’a kadar bir taraftan Dmitriy Medvedev ile diğer taraftan Donald Trump ve Amerikalı Senatör Lindsey Graham arasında sosyal medya üzerinden ateşli atışmalar yaşandı. Trump’ın “Ukrayna savaşını son vermesi için Rusya’ya son 10 günlük süre tanıyorum” mesajına yanıt veren Medvedev, “Rusya İsrail veya İran değil. Bizimle ültimatom diliyle konuşarak Ukrayna savaşı sona ermeyeceği gibi ABD ile Rusya arasında büyük savaşı tetikliyorsunuz” demişti. Ardından Senatör Graham, Medvedev’e cevap yazarak “Başkan Trump şaka yapmıyor. Rusya böyle davranmaya devam ederse ABD’nin başında artık Joe Biden’ın bulunmadığını çok iyi anlayacak” mesajını paylaştı.

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‘ÖLÜ EL’ POLEMİĞİ

Sözlü atışmanın son perdesinde Medvedev kaba bir dille yeni mesaj yazarak, “ABD gibi büyük bir devletin lideri Rusya’nın sergilediği tavra alınıyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Bu yoldan ilerlemeye de devam edeceğiz” dedi. Medvedev, Trump’ın meşhur ‘Ölü El’in ne kadar tehlikeli olduğunu da hatırlaması gerektiğini savundu. Medvedev böylece Sovyetler Birliği döneminde ortaya atılan Moskava’da komuta kademe öldürülse bile Rusya’nın tüm nükleer silahlarının düşmana yollayabilecek otomatik bir sistemin bulunduğu iddialarına gönderme yapmış oldu. İşte Medvedev’in bu ‘Ölü El’ tehdidi üzerine Trump, iki nükleer denizaltıyı görevlendirdiğini dünyaya ilan etti.

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UKRAYNA KARŞI DRON SALDIRILARI BAŞLATTI

ABD ile Rusya arasında denizaltılı nükleer savaş senaryoları kızışırken, Ukrayna savaşında da yeni gelişmeler yaşandı. Rusya’nın iki gün önce Ukrayna başkenti Kiev’de bir binayı balistik füzeyle vurarak 36 sivilin ölümüne yol açması üzerine Ukrayna kendi dronlarını Rusya üzerine gönderdi. Geçtiğimiz gece boyunca gerçekleşen dron saldırısında Rusya’da iki rafineriyle orduya elektronik malzeme üreten bir fabrika vuruldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre isabet alan iki petrol işleme tesisi Rusya’nın Avrupa kesiminde yer alıyor. Bunlar Moskova’ya yakın “Rezan” ve “Novokuybişevski” rafinerileri. Bu petrol tesislerinin devre dışı kalması Rusya’nın güney bölgelerinde ciddi yakıt sıkıntısı çekileceği anlamına geliyor.

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ZAPORİJYA’NIN YARDIMCI TESİSİ VURULDU

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santralı’nda bulunan yardımcı tesislerden birinin vurulduğu belirtildi. Santrala yakın bir bölgede patlama sesleri duyulduğu öne sürüldü. UAEA Direktörü Rafael Grossi, “Yardımcı tesis ana binadan yaklaşık bin 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Sabah saatlerinden beri bölgeye hava saldırıları oluyor. Bu durum telafi edilemeyecek feci sonuçlara sebep olur” dedi.