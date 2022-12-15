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Sosyal medyada alay konusu oldu... Elon Musk özür diledi

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#Elon Musk#Twitter#Sosyal Medya
Sosyal medyada alay konusu oldu... Elon Musk özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 09:34

Mikro blog platformunun yeni sahibi Musk, 'Twitter 2.0' olarak adlandırdığı yeni Twitter için çalışmalarını sürdürürken sitenin imza attığı hata sosyal medyada alay konusu oldu. Viral olan hata sonrası Musk özür diledi.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın aldığı gündem beri gündemden düşmüyor.

Güney Afrika doğumlu iş adamının aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.

Twitter'ın patronu olan Musk'ın aldığı kararlar tartışmalara konu olmaya devam ederken mikro blog sitesindeki bir hata sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada alay konusu oldu... Elon Musk özür diledi

Twitter’ın iki ülkenin isimlerini karıştırmasıyla Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın resmi hesabında ‘Nijerya hükümet kurumu’ ibaresi yer alırken, Başbakan Store ve Bakan Huitfeldt’in hesaplarında ise ‘Nijerya hükümet yetkilisi’ ibarelerine yer verildi.

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Twitter’ın, söz konusu hesapları ‘Nijerya’ olarak etiketlemesi üzerine hatayı fark eden Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter Destek (Twitter Support) hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda hatanın düzeltilerek hesapların ‘Norveç’ (Norway) olarak etiketlenmesini istediği.

Bu mesaj kısa sürede viral olurken Twitter'ın imza attığı bu haya sonrası pek çok sosyal medya kullanıcısı Twitter'ın patronu Musk'ı ti'ye aldı.

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Bakanlığın talebi üzerine Twitter hesaplardaki ‘Nijerya’ ibaresini kaldırarak yapılan hatayı düzeltti.

Norveç'in söz konusu paylaşımının altına yorum yazan Musk ise özür diledi.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Sosyal medyada alay konusu oldu... Elon Musk özür diledi

 

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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