Sosyal medya tarihinin en büyük skandalı! Twitter hesapları hack'lendi
Dünyaca ünlü birçok kişi ve şirkete ait Twitter hesapları önceki akşam hack’lendi. Siber korsanlar ünlü kişilerin hesaplarından Bitcoin ödemesi talep etti. Twitter, büyük bir kaosa neden olan skandalı araştırıyor.
Sosyal medya şirketi Twitter’da on milyonlarca takipçisi bulunan ünlü siyasetçi ve iş insanlarına ait çok sayıda hesap, önceki akşam bilgisayar korsanları tarafından kısa süreliğine ele geçirildi. Hesabı ele geçirilenler arasında başta Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey olmak üzere eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, dünyanın en zengin kişisi Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla’nın sahibi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg, rap şarkıcısı Kanye West ve Kim Kardashian gibi isimler yer aldı. Söz konusu ünlü isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi dünyanın önde gelen şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.
BITCOIN İSTEDİLER
Kısa süreliğine ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Ele geçerilen hesaplardan yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silinse de Twitter’ın saldırının ardından tedbir olarak çok sayıda teyitli hesabı engellemesi büyük bir kaosa neden oldu. Yaşanan olay sonrası Twitter borsada yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz yıl Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in resmi Twitter hesabı yine hacklenmişti.Jack Dorsey
TechCrunch sitesine konuşan bir kişi ‘Kirk’ adıyla tanınan siber korsanın hesapları ele geçirdiğini ifade etti. Twitter ise şirket içinden bir kişinin korsanlara yardım ettiği iddialarının araştırıldığını açıkladı.
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