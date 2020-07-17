Sosyal medya tarihinin en büyük skandalı! Twitter hesapları hack'lendi

Sosyal medya şirketi Twitter’da on milyonlarca takipçisi bulunan ünlü siyasetçi ve iş insanlarına ait çok sayıda hesap, önceki akşam bilgisayar korsanları tarafından kısa süreliğine ele geçirildi. Hesabı ele geçirilenler arasında başta Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey olmak üzere eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, dünyanın en zengin kişisi Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Tesla’nın sahibi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg, rap şarkıcısı Kanye West ve Kim Kardashian gibi isimler yer aldı. Söz konusu ünlü isimlerin yanı sıra Apple ve Uber gibi dünyanın önde gelen şirketlerin sosyal medya hesapları da ele geçirildi.

BITCOIN İSTEDİLER

Kısa süreliğine ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi. Ele geçerilen hesaplardan yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silinse de Twitter’ın saldırının ardından tedbir olarak çok sayıda teyitli hesabı engellemesi büyük bir kaosa neden oldu. Yaşanan olay sonrası Twitter borsada yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Geçtiğimiz yıl Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in resmi Twitter hesabı yine hacklenmişti. Jack Dorsey

TechCrunch sitesine konuşan bir kişi ‘Kirk’ adıyla tanınan siber korsanın hesapları ele geçirdiğini ifade etti. Twitter ise şirket içinden bir kişinin korsanlara yardım ettiği iddialarının araştırıldığını açıkladı.