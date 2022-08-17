Sosyal medya Rusya'nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek...

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Rusya'nın düzenlediği uluslararası silah fuarı 'ARMY2022'de tanıtımını yaptığı robot köpek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SIRTINDA TANKSAVAR ROKETİ VAR

RIA haber ajansının geçtiği görüntülerde, Machine Intellect isimli Rus mühendislik firması tarafından üretilen robot köpek, sırtına monte edilmiş bir tanksavar roketatar ile yürürken, yere yatarken ve dönerken görüntülendi.



Fuarda silah taşıma ve ateşleme yeteneği lanse edilen 'M-81 Complex' isimli robot köpeğin aynı zamanda hedef belirleme, devriye gezme gibi roller üstlenebileceği belirtildi.

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Şirketin sözcüsü RIA'ya yaptığı açıklamada, robot köpeğin ilaç gönderimi ve enkaz araştırması gibi sivil rollerde de kullanabileceğini belirtti.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

Sırtına monte edilmiş 'RPG-26 tanksavar roketatarla' fuar alanında yeteneklerini sergileyen robot köpeğin görüntüleri çok kısa süre içerisinde sosyal medyada viral hale geldi.





GİYDİĞİ SİYAH TULUMA RAĞMEN DİKKATLERDEN KAÇMADI

İnsanlar köpeğin savaş alanında gerçekten işe yarayıp yaramayacağını sorgularken, internet dedektifleri de iş başındaydı. Kullanıcılardan bazıları siyah bir tulum içerisinde sergilenen robot köpeğin altıgen şeklindeki kafasının Çin'de üretilen tüketici sınıfı ev robotlarına benzediğini iddia etti.

Çevrimiçi gazete Insider da iki robotu karşılaştırdı ve Rusya'nın silah fuarında gururla sergilediği robot köpeğin aslında, ortalama 2.500 pound karşılığında herkesin satın alabileceği Çinli bir 'ev yardımcısı' olduğunu iddia etti.



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DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Yapılan karşılaştırmalarda Rusya'nın yeni silahı ile Çinli ​​​​Unitree Robotics'in ürettiği 'Go1' robotu arasında görsel benzerlikler olduğu dikkatlerden kaçmadı. Rus şirket söz konusu benzerlik konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.



Rusya'nın robot köpeği ve Çin'de satılan GO1 robotu

Go1 robotları bir yıldan fazla süredir iki farklı çeşiti ile satışta. Çin'in alışveriş sitelerindeki müşteri incelemelerine göre robotun pil ömrü iki saat ve ortalama 3 kilogram yük taşıyabiliyor.

Engebeli ve ıslak arazilerde kullanılamayan robotlar sadece güneşli havalarda yürüyebiliyor.