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Sosyal medya Nusret’in faturasını konuşuyor

#Nusret#İngiltere#Fatura
Sosyal medya Nusret’in faturasını konuşuyor

Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae’ lakabıyla dünyaca ünlenen Nusret Gökçe, yarım milyon liralık akşam yemeğiyle İngiltere’nin gündeminde.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra’nın merkezindeki Park Tower otelde açılışı geçen ay yapılan restorana giden 4 kişi, yemeğin sonunda gelen hesap karşısında çılgına döndü. Sosyal medyada paylaşılan faturada bir akşam yemeğinin tam 37 bin 23 Sterlin (yaklaşık 472 bin TL) tuttuğu görülüyor. Ödenen hesap internet kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

TÜRKİYE’YE GİTMEK DAHA UCUZ

Yemeğe 8 Ekim akşamı giden grup, Nusret’in ünlü altın kaplamalı et ve baklavalarından denedi. Bu lüks yemeğe bir de Petrus marka Fransız şarabı eklenince fatura iyice kabardı. Twitter ve Reddit gibi sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcılar, “Nusret’in Türkiye’deki restoranına uçakla gidip yemek yemenin Londra’dakinden daha ucuza geldiğini” yazdı. Bazıları hesap için “güpegündüz hırsızlık”, “zengin ve aptal olmanın sonucu” yorumlarını yaptı.

Sosyal medya Nusret’in faturasını konuşuyor

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İnternette paylaşılan faturaya göre misafirler, klasik Türk baklavasının tanesine yaklaşık 320 TL ödediler. Üç şişe şarap için ödenen tutar 370 bin TL iken, bu tutar gerçek ederlerinin iki ila üç katına karşılık geliyor. Ancak asıl tartışma yaratan yüksek servis bedeli oldu. Faturanın yüzde 15’ine karşılık gelen servis ücreti 4800 sterlinden (yaklaşık 62 bin lira) fazlaydı. Yine de bazı internet kullanıcıları buranın lüks ve pahalı bir yer olduğunun bilindiğini vurgulayarak, Petrus gibi şarapları açtıran birinin hesaptan şikâyet etmemesi gerektiği yorumunu yaptı.

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#Nusret#İngiltere#Fatura

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