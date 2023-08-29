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Sosyal medya ikiye bölündü... Uçaklarda 'çocuksuz alan' dönemi

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#Uçuş#Sosyal Medya#Dünya
Sosyal medya ikiye bölündü... Uçaklarda çocuksuz alan dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 17:02

Bir havayolu şirketi uçaklarında 'çocuksuz alan' oluşturacağını duyurdu. Kasım ayından itibaren hayata geçecek olan 'only adult' sistemi sosyal medyayı ikiye böldü.

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Sosyal medya Corendon Havayolları'nın aldığı kararı tartışıyor.

Uçuşlardaki yeni kurallarını kamuoyu ile paylaşan şirket bazı uçaklarda 'çocuksuz alan' olacağını duyurdu.

Adından da anlaşılabileceği üzere söz konusu bölgeden sadece yetişkinler bilet alabilecek ve çocukların bu alana girmesine izin verilmeyecek.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu bölge uçağın geri kalanından ayrılacak.

Şirket 'Only Adult' adını verdiği bu hizmetin 'sakin ve rahat bir uçuşa katkıda bulunan korumalı bir ortam yaratacağını' açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Uçaktaki bu bölge, çocuksuz seyahat eden yolcular ve sessiz bir ortamda çalışmak isteyen iş seyahatinde olanlar için tasarlanmıştır. Aynı zamanda Sadece Yetişkin bölgesinin devreye girmesi çocuklu ebeveynler için de olumlu bir etki yaratacak. Çocukları ağlıyorsa, diğer yolculardan gelebilecek olası tepkiler konusunda fazla endişelenmelerine gerek kalmayacak.'

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16 yaşından küçük yolculara satışı kapalı olacak olan bu bölge, uçağın ön tarafında yer alacak ve toplamda 93 koltuktan oluşacak.

Şirket Amsterdam ile Curaçao arasındaki uçuşlarında bu bölgeyi Kasım ayından itibaren başlatacak.

Karar bazı kullanıcıları memnun ederken karardan hoşnut olmayanlar da tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

 

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#Uçuş#Sosyal Medya#Dünya

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