Sosyal medya ikiye bölündü... Uçaklarda 'çocuksuz alan' dönemi

Haberin Devamı

Sosyal medya Corendon Havayolları'nın aldığı kararı tartışıyor.

Uçuşlardaki yeni kurallarını kamuoyu ile paylaşan şirket bazı uçaklarda 'çocuksuz alan' olacağını duyurdu.

Adından da anlaşılabileceği üzere söz konusu bölgeden sadece yetişkinler bilet alabilecek ve çocukların bu alana girmesine izin verilmeyecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu bölge uçağın geri kalanından ayrılacak.

Şirket 'Only Adult' adını verdiği bu hizmetin 'sakin ve rahat bir uçuşa katkıda bulunan korumalı bir ortam yaratacağını' açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Uçaktaki bu bölge, çocuksuz seyahat eden yolcular ve sessiz bir ortamda çalışmak isteyen iş seyahatinde olanlar için tasarlanmıştır. Aynı zamanda Sadece Yetişkin bölgesinin devreye girmesi çocuklu ebeveynler için de olumlu bir etki yaratacak. Çocukları ağlıyorsa, diğer yolculardan gelebilecek olası tepkiler konusunda fazla endişelenmelerine gerek kalmayacak.'

Haberin Devamı

16 yaşından küçük yolculara satışı kapalı olacak olan bu bölge, uçağın ön tarafında yer alacak ve toplamda 93 koltuktan oluşacak.

Şirket Amsterdam ile Curaçao arasındaki uçuşlarında bu bölgeyi Kasım ayından itibaren başlatacak.

Karar bazı kullanıcıları memnun ederken karardan hoşnut olmayanlar da tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.