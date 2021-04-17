Sosyal medya fenomeni Jeffree Star trafik kazası yaptı, hastaneye kaldırıldı!

ABD'li şarkıcı, makyaj sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Jeffree Star Wyoming'de ciddi bir araba kazası geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Star'ın hayranlarını üzen habere göre yeni aldığı pembe Rolls Royce marka arabasında adı Daniel olarak açıklanan arkadaşıyla birlikte bulunan Star ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldı. Süper lüks aracın defalarca takla attıktan sonra durabildiği ve kazanın sebebinin incelendiği açıklandı.

Dün gerçekleşen kazadan sonra sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre ünlü fenomenin sırtında ve omurlarında ciddi kırıklar meydana geldi.

Takipçilerine ve sevenlerine Twitter hesabından gösterdikleri destek ve sevgi dolu mesajları için teşekkür eden Star 'Doktorum birkaç ay süreceğini söyledi ama tamamen iyileşmeyi başaracağım.' dedi.

Wyoming Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamada Jeffree Star'ın kazasında alkol ya da uyuşturucunun bir etken olmadığı söylenirken kaza soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Ünlü fenomen kazayı direksiyonunda oturduğu ve 2 ay önce kendine özel bir şekilde tasarlattığı değer biçilemeyen pembe Rolls Royce ile yaptı. Ünlü fenomenin kaza yaptığı araç

YouTube kanalında 17 milyona yakın, Instagram'da ise neredeyse 14 milyon takipçisi olan Jeffree Star, 2000'lerin başında başladığı internet kariyerinde son yıllarda büyük bir sıçrama yaparak kendi makyaj markasını yarattı ve milyoner oldu. Şarkıcı Akon'un anlaşma imzaladığı Star için 'Geleceğin Lady Gaga'sı' deniyordu.

Forbes'a göre en çok kazanan blogger'lardan biri olan Star'ın yıllık kazancı 18 milyon dolar. Ancak ünlü fenomen son yıllarda maruz kaldığı cinsel taciz ve ırkçılık suçlamaları yüzünden popülaritesini kaybetmeye başladı.

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ABD magazin basınında yer alan haberlere göre Kanye West, karısını Jeffrey Star ile aldattı. Star'ın bir süredir Kanye West'in çiftliğinin bulunduğu ve Kardashian ile evleri ayırdıktan sonra yaşadığı Wyoming'den fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Bu durum da iddiaları iyice alevlendirdi. Fakat 35 yaşındaki Jeffree Star, bu iddialara kimseyle birlikte olmadığını söyleyerek yanıt verdi. "Ben bekarım" diyen Star bütün bu iddiaların son derece aptalca olduğunu belirtti.

Kanye West'in onun hoşlandığı tarzda bir erkek olmadığını belirten Star, onunla hiçbir zaman birlikte olmadıklarını da sözlerine ekledi.

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