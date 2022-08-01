Sosyal medya Errol Musk'ın açıklamaları ile çalkalanıyor... Son darbeyi babasından yedi!

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Son dönemde Twitter'ı satın alma süreci ile gündemden düşmeyen Elon Musk bu sefer babasının açıklamaları ile spot ışıklarının altında

Dünyanın en zengin insanı olan Musk 'un babası Errol çarpıcı açıklamalara imza attı.

Avustralya'da bir radyo programına konuk olan Errol Musk, 'oğlunla gurur duyuyor olmalısın' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi.

ELON İLE DEĞİL KARDEŞİ İLE GURUR DUYUYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Baba Musk, milyarder oğluyla gurur duymadığını, ancak küçük kardeşi Kimbal'ın 'gurur ve neşesi' olduğunu söyledi.

'Biliyorsunuz, biz uzun zamandır pek çok şey yapan bir aileyiz, birden bire bir şeyler yapmaya başlamış değiliz' diyen Errol Musk, yaptığı şaka ile sosyal medyada gündem oldu.

Baba Musk kendisine yöneltilen 'Musk'ın dehasını kimden aldı' yönündeki soruya 'sütçü olabilir' yanıtını verdi.

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Errol Musk, oğlu Elon ile... (Fotoğraf: Facebook)

KİLO VERSİN DİYE İLAÇ ÖNERMİŞ!

Oğlunun Yunanistan'da bir teknede yakın zamanda çekilmiş üstsüz fotoğraflarına atıfta bulunan Errol Musk, oğlunu daha iyi beslenmeye davet ettiğini ve kilo vermesine yardımcı olması için bir ilaç önerdiğini belirtti.

Errol Musk, Tesla CEO'su oğlu Elon'un kendisine hiç para vermediğini açıkladı ve 'tutumlu, cimri bir aile' olduklarını itiraf etti.

ÜYEV KIZINDAN ÇOCUĞU OLMUŞTU

Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan bir çocuğunun dünyaya geldiğini açıklamış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

Bu konuyu da değerlendiren Baba Musk, ilişkinin 'tamamen normal' olduğunu söyledi.

'MUSK BABASINDAN NEFRET EDİYOR'

Musk bu duruma ilişkin açıklamada bulunmasa da babası ile sorunlu bir ilişkisi olduğu sık sık dile getiriliyor.

Errol Musk (solda), üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan (sağda) bir çocuğunun dünyaya geldiğini açıklamıştı... (Fotoğraf: AFP & Facebook)

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ÇOCUĞU TÜM İLİŞKİSİNİ KESMİŞTİ

Öte yandan İsmini ve cinsiyetini değiştirmek için başvuruda bulunan Elon Musk'ın çocuğu bundan böyle 'biyolojik babasıyla hiçbir biçimde bir ilişkisi olmasını istemediğini ve artık kendisiyle yaşamayacağını' belirtmişti.

Elon Musk ile çocuğu arasında ne tür bir husumet olduğu hakkında ayrıntılı bir bilgi ise bulunmuyor.