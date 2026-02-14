Sosyal medya devlerine Macron'dan uyarı

Haberin Devamı

Fransa’da sosyal medyaya yönelik düzenlemeler gündemin ilk sırasına yerleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı düzenleme çağrısında bulundu.

Demokrasiye yönelik tehditlere dikkat çeken Macron, bot hesapların engellenmesi, algoritmaların şeffaflaştırılması ve kurallara uymayan platformlara erişim engeli dahil sert önlemler ile yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

“PANDORA’NIN KUTUSUNU AÇIYORUZ”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Macron, sosyal medyanın artık yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgularken nefret söylemi ve dezenformasyon tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti:

Demokrasimizin özünü korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmeliyiz. Çünkü aynı zamanda Pandora’nın kutusunu açıyor ve bu platformlarda çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız.”

Macron, kontrolsüz dijital ortamın demokratik düzeni zedelediğini ve mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığını ifade etti.

“BOTLAR TAMAMEN ENGELLENMELİ”

Platformlara açık çağrıda bulunan Macron, sahte ve organize hesaplara karşı net önlemler alınmasını istedi. Macron, yapay zeka destekli hesaplara da sınırlama getirilmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle bu platformlardan botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir hesaba sahip tek bir kişi olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zekâ sistemi ise ya da büyük bir kuruluş tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, kesinlikle yasaklanmalıdır.”

“ALGORİTMALAR ŞEFFAF OLMALI”

Algoritma şeffaflığının demokrasinin bir gereği olduğunu belirten Macron, şu değerlendirmede bulundu:

“Algoritmanın şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz bir demokrasiyiz. IP adresini istemiyoruz, ancak demokrasimizin bir parçası olan şeffaflığı istiyoruz.”

“KURALLARA UYMAYANLAR ENGELLENMELİ”

Sosyal medya platformlarının toplumsal düzene ve yasalara saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Macron, yaptırım mesajı verdi:

“Bu platformlar toplumsal düzenimize ve kurallarımıza saygı göstermediklerinde sorumluluk üstlenmelidir. Bunu yapabilmemiz için, kurallarımıza ve düzenlemelerimize açıkça saygı göstermemeye karar verenleri dava etmek üzere daha ileri gitmeliyiz. Ve uymayı reddeden herkesi engellemeliyiz.”

Macron’un açıklamaları, Avrupa’da sosyal medya platformlarına yönelik daha sert düzenlemelerin gündeme gelebileceğine işaret etti.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Fransa’da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Macron’un partisi Rönesans milletvekili Laure Miller tarafından sunuldu ve 21 “hayır” oyuna karşı 130 “evet” oyuyla geçti.

Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Senato’da görüşülmesi bekleniyor. Yasanın eylül ayında, yeni öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği ve üye ülkeler de çocuk ve gençlerin dijital ortamda korunmasına yönelik sosyal medya kısıtlamaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, 15 yaş altına yönelik sosyal medya yasağını gündeme getiren ilk ülkeler arasında yer alıyor.