Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı

Teknoloji devleri Meta ve YouTube, genç bir kullanıcıyı algoritmaları aracılığıyla bağımlı hale getirmekten suçlu bulundu. ABD’nin Los Angeles kentinde California Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada jüri, yaklaşık 5 hafta süren yargılamanın ardından, Kaley isimli davacı kadının lehine karar vererek toplam 6 milyon dolar tazminata hükmetti.

DİĞERLERİ ANLAŞTI

Dava, Kaley’nin 2023 yılında açtığı başvuruyla başladı. Davacı taraf, çocuk yaşta kullanmaya başladığı sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan tasarım özellikleri nedeniyle anksiyete, depresyon ve beden algısı bozukluğu geliştirdiğini ileri sürdü. Kaley’nin avukatları, özellikle sonsuz kaydırma, algoritmik öneriler ve otomatik oynatma gibi özelliklerin genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmak için bilinçli biçimde tasarlandığını savundu. Davada başlangıçta Snapchat ve TikTok da davalılar arasında yer alıyordu. Ancak iki şirket, yargılama başlamadan önce davacıyla gizli şartlarda anlaşarak davadan çekildi. Yargılama Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta ile YouTube’un ana şirketi Google’a karşı devam etti.

EMSAL OLABİLİR

Jüri, nihai kararında şirketlerin platform tasarımında ihmalkâr davrandığı ve davacıya zarar verdiği sonucuna vardı. Karara göre tazminatın yaklaşık yüzde 70’i Meta, yüzde 30’u YouTube tarafından ödenecek. Her iki şirket de karara katılmadıklarını açıklayarak temyize gideceklerini duyurdu. Uzmanlara göre Los Angeles’taki karar, ABD’de teknoloji şirketlerine karşı açılmış binlerce sosyal medya zarar davası açısından önemli bir emsal oluşturabilir ve platform tasarımı ile çocuk kullanıcıların korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin önünü açabilir.