Sosyal medya ‘darbe’ yaptı

Haberin Devamı

Sosyal medya dün gün boyu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak için geçen hafta gittiği Özbekistan dönüşü gözaltına alındığı iddialarıyla çalkalandı. Çin karşıtı hesaplar çeşitli senaryolarla asılsız darbe iddialarını gündeme getirirken Pekin’in sessizliği “Komünist Parti liderliğinde bir şeyler olmuş olabilir” yorumlarına yol açtı.

ÇİNLİ YAZAR ORTAYA ATTI

ABD’de ikamet eden Çinli yazar Jennifer Zeng, dün sabah orduya ait araçların başkent Pekin’e doğru ilerlemekte olduğunu öne süren görüntüler yayınlayınca, Çin ve Şi Cinping etiketleri kısa sürede sosyal medyada ‘trend topic’ oldu. Twitter’da, Pekin ile problem yaşan komşu ülke Hindistan’dan Şi Cinping’in ülke içindeki muhaliflerine kadar birçok çevrenin kutlama yaptığına dair mizahi paylaşımlar yapıldı.

Haberin Devamı

İDDİALARIN TEMELİ NE

Pekin karşıtları tarafından körüklendiği anlaşılan paylaşımlarda darbe iddialarına kanıt olarak, 21 Eylül’de Çin genelinde tüm sivil uçuşların yüzde 60’ının gerekçe olmaksızın iptal edildiğini gösterir haberler ve Shenyang şehrindeki bir askeri tesiste 8 Eylül’de yaşandığı öne sürülen çatışma gösterildi. Ayrıca Semerkant’ta liderler çeşitli etkinlikler için bir araya gelirken Şi’nin yokluğu “evde işlerin ters gittiği” yönündeki haberlere gerekçe olarak sunuldu. Sosyal medya hesaplarında Şi’nin, 21 Eylül’deki bir askeri tatbikatı ve daha önce aksatmadığı askeri reform grubu toplantısını kaçırdığına da dikkat çekildi. Ayrıca Çin’in, New York’ta devam eden BM Genel Kurulu toplantılarında devlet lideri Şi yerine Dışişleri Bakanı’nca temsil edilmesi de söylentilere zemin oluşturdu.

Şİ’DEN KUTLAMA MESAJI

Tüm bunlar olurken İngilizce yayın yapan devlet medyası Xinhua ise, dün kutlanan hasat günü dolayısıyla Şi’nin geçmişte çiftçi olarak çalıştığına ve kırsal hayatı anladığına vurgu yapan övgü dolu bir haber yayınlandı. Şi’nin çiftçilere yönelik mesajını paylaştı.

SÖYLENTİLERİN ZAMANLAMASI MANİDAR

Çin anayasasında 2018 yılında yapılan bir değişiklikle devlet başkanlığı için iki dönem sınırı kaldırılmıştı. 16 Ekim’de yapılacak ÇKP’nin 20’nci Parti Kongresi’nde Şi, beş yıl daha görev alarak devletin kurucusu Mao’dan beri iki dönemden fazla liderlik koltuğunda oturan ilk isim olmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Buna karşın Komünist Parti yöneticilerinin; Tayvan çıkmazı, Rusya’nın durumu ve bitmeyen pandemi hali yüzünden bir beş yıl daha Şi’yi lider olarak görmek istemedikleri yorumları yapılıyor. İddialar Şi karşıtları tarafından uydurulmuş da olsa Pekin’de işlerin pürüzsüz gitmediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Söylentilere ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.