Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Kim Jong-un’a film yıldızı muamelesi yaptılar!

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1986 yapımı Top Gun filmi tüm dünyada en çok izlenen filmler arasına girmiş; başrol oyuncusu Tom Cruise’u da tanınmış bir oyuncu haline getirmişti. Top Gun’a çekilen devam filmi vizyona girmek için gün sayadursun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu filmdeki sahnelere benzeyen anların yer aldığı videoyla dünya gündemine bomba gibi düşmeyi başardı.

Gözünde pilot gözlükleri, üzerindeki deri ceket, yanındaki askerlerle birlikte pistte yürüyüşü… Her anı bir Hollywood filmini aratmayacak titizlikle kurgulanmış video Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore hükümeti tarafından yayınlandı. Bir anda viral haline gelen bu görüntüler sosyal medya platformlarında yapılan sayısız şakaya da malzeme oldu. Tüm dünya bu görüntüyü konuşuyor... Kuzey Kore liderinin verdiği kiloları tekrar aldığı ise gözlerden kaçmadı

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TOP GUN'A BENZETİLDİ

Kim Jong-un’a Tom Cruise, videoya da Top Gun filmi benzetmeleri ise bu yorumlar içinde en çok öne çıkanlar oldu.

Kim Jong yönetimindeki Kuzey Kore’nin neredeyse tüm faaliyetlerini özenle yapılmış videolar, özel fotoğraf çekimleri ve ülke liderinin ‘cilalanmış’ imajıyla duyurmaya çalıştığı bilinen bir gerçek. Batı’nın gerisinde kaldığı söylenen Kuzey Kore Batı’ya bu konuda geride olmadıkları mesajını yıllardır bu şekilde iletmeye çalışıyor.

Kuzey Kore'nin 24 Mart’ta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin test edildiğini açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Kuzey Kore, ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır” dedi.

Kuzey Kore, iki gün önce gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesini doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

ABD'YE MESAJ DEMİŞTİ

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi'ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edildi.

Kuzey Kore'nin fırlattığı tüm füzeler aynı zamanda Batı dünyasına ve ABD'ye mesaj niteliği taşıyor

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Füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart'ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık” dedi.

'PYONGYANG STYLE'

Kuzey Kore liderinin bu açıklamalarının ardından yayınlanan videodaki davranışları Güney Koreli pop yıldızı Psy ve onun seslendirdiği Gangnam Style adlı hite de benzetildi. Videodaki görüntülerin yavaş çekim oluşu, bu ağırlaştırılmış hareketlerde Kim Jong-un’un profesyonel bir aktörü aratmayan başarıdaki halleri dünyada gündem haline geldi. Hatta videoya ünlü şarkıdan esinlenilerek 'Pyongyang Style' adı takıldı.

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Kıtalararası balistik füzenin fırlatılmasına yaklaşıldığı anlarda Kim Jong ve yanındaki askerlerin ağır çekimde saatlerine bakması ve Kuzey Kore liderinin fırlatma anında dudak hareketleriyle ‘Ateş’ emri verdiği bölümler tartışma yarattı. Kuzey Koreli üst rütbeli askerlerin ve Kim Jong’un kollarındaki pahalı saatler tepki çekti.

Top Gun benzetmesi sosyal medyada sayısız şaka yapılmasına sebep oldu

Kim Jong-un’un bu videosu ne ilk ne de son. Kuzey Kore lideri geçen ay da bir başka videoyu dolaşıma sokmuş; Kim’in at üzerindeki görüntüleri de günlerce konuşulmuştu.

BU MERAK BABASINDAN MİRAS

Kim’in babası ve kendinden önceki Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-il’in büyük bir sinema sever olduğu biliniyor. 1978 yılında Güney Koreli bir yönetmenin kaçırılıp Kuzey Kore sinema sektörünü geliştirmek için çalışmaya zorlanması hâlâ anlatılan ilginç bir tarihi detay olarak öne çıkıyor.

Kuzey Kore halkı tüm kanallarda yayınlanan videoyu böyle izledi

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Öte yandan aradan geçen onca yıla rağmen Kuzey Kore sineması büyük bir gelişim gösterebilmiş değil. Kuzey Kore’de üretilen videolar ve çekilen filmlerin çok büyük bir çoğunluğu sadece Kuzey Kore hükümeti ve Kim Jong-un propagandasından ibaret…