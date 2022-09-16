Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Azerbaycan askerleri büyük beğeni topladı

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Dünya 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşına kilitlenmişken geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın provokasyonları nedeni ile Ermenistan-Azerbaycan sınırında başlayan çatışma yürekleri ağza getirdi.

ERMENİSTAN'IN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Ermenistan’ın Azerbaycan ile olan sınır anlaşmazlığında başta Rusya olmak üzere üçüncü tarafları ihtilafa dahil etme planı, Rusya’nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) geri tepti. Rusya, bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.



Ermenistan, eski Sovyet cumhuriyetlerinin oluşturduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yaptığı himaye talebi reddedilince ateşkese razı oldu. Çatışma savaşa dönüşmeden sona erdi.

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR

Çatışmalar sona erse de gözler hala gerilimin yüksek olduğu bölgede. Bu arada sınırda yaşanan çatışmalardan dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor.

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Bir Telegram kanalında yayınlanan ve sosyal medyada viral haline gelen bir video Azerbaycan askerlerinin şefkatli yüzünü ortaya koydu.





"MERAK ETME SENİ HASTANEYE GÖTÜRECEĞİZ"

Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan videoda Azerbaycan askerlerinin yaralı bir Ermeni askerine yardım ettiği görülüyor. Askerin karnındaki yaraları dikkatlice saran Azerbaycan askerleri daha sonra adamın üzerini giydiriyor ve ayağa kaldırıyor.

Bu sırada askerlerin 'Merak etme seni hastaneye götüreceğiz' dediği duyuluyor.



Yine sosyal medyada yayınlanan başka bir videoda ise Azeri askerlerinin yerde acılar içinde kıvranan bir Ermenistan askerinin yaralarını sarıp kanamasını durduğu görülüyor.

Azeri askerlerin düşman askerlerine gösterdiği şefkat sosyal medyada büyük beğeni topladı ve ülkenin Cenevre Sözleşmesi'ne uygun davrandığını ortaya koydu.

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PAŞİNYAN DUYURDU: 135 ASKERİMİZİ KAYBETTİK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu ile geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından hükümet üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Paşinyan, geçtiğimiz gün 105 olarak açıklanan hayatını kaybeden Ermeni asker sayısının 135'e yükseldiğini söyleyerek, "Bugün itibarıyla teyit edilen sayıya göre hayatını kaybeden askerlerimizin sayısı 135'tir. Ancak bu sayı henüz nihai bir sayı değil. Ayrıca çok sayıda yaralımız da var" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da dün başlayan ateşkesin şu ana kadar ihlal edilmediğini söyleyerek, "Ateşkes esasen dün gece de devam etti. Silahlı kuvvetlerimizin kendilerine verilen görevleri yerine getirdiğini söyleyebilirim" dedi.

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AZERBAYCAN DÜN AÇIKLADI: ŞEHİT SAYISI 71'E YÜKSELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nden 21 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi.

Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan'ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 71'e yükseldi.