Sosyal medya bu pozları konuşuyor... Macron hangi maço erkeği taklit ediyor?

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. İlk tur sonucunda Fransa’nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte seçimlere kalan isim, aşırı sağcı çizgideki Marine Le Pen oldu. Ülkedeki kamuoyu yoklamaları yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor.

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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞEN FOTOĞRAF

Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonnière sosyal medya hesabından bir dizi kamera arkası fotoğrafı yayınladı.

Yayınlanan fotoğrafların birinde Macron oturduğu koltukta arkasına yaslanmış ve gülümserken görülüyor. Fotoğrafta Macron'un giydiği gömleğin düğmelerinin açık olması ve kollarının kıvrılmuş olması dikkat çekiyor.



soazigdelamoissonniere/Instagram

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Yayınlandıktan sonra kısa bir süre içinde sosyal medyada viral olan fotoğraflar bugün pek çok habere konu oldu.

MACRON GENÇLERİN DESTEĞİNİ ALMAK ZORUNDA

Seçimlerde tekrardan aday olan Emmanuel Macron rakibi Marine Le Pen ile beş yıl önce de karşı karşıya gelmişti. Ancak aşırı sağın yeniden enerji bulan lideri Le Pen bu sefer çok daha güçlü bir meydan ile Macron'un karşısında.

Macron seçimlerde Le Pen'i yenmeyi umuyor ancak bunu yapmak için, şaşırtıcı bir şekilde Marine Le Pen'e ısınan Fransız gençlerinden biraz daha fazla destek alması gerekecek.



soazigdelamoissonniere/Instagram

MACRON HANGİ MAÇO ERKEĞİ TAKLİT EDİYOR?

Batı medyası Macron'un çok konuşulan fotoğraflarla maço bir imaj çizip gençleri etkilemeye çalıştığını iddia etti.

Gazeteler Macron'un yayınlanan fotoğrafını Bond oyuncusu Sean Connery ve Burt Reynolds ile karşılaştırırken, sosyal medya kullanıcıları Fransız başbakanını tüylü göğsü ile tanınan Roger Federer'e benzetti.

İngiliz Daily Mail Gazetesi 'Macron hangi maço erkeği taklit ediyor?' diye sorarken Twitter kullanıcıları Macron'un fotoğrafının 70'leri andırdığını belirtti. Bir kullanıcı "Macron seçimi yeniden kazanmak için her yolu deniyor" derken başka birisi göğüs kıllarının Photohop ile eklendiğini iddia etti.



soazigdelamoissonniere/Instagram

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ZELENSKİ'Yİ TAKLİT ETTİĞİ KONUŞULMUŞTU



Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Macron'un kirli sakallı, kot pantolonlu ve kapüşonlu pozları çokça tartışılmış ve Macron'un Ukrayna lideri Zelenski'yi taklit ettiği ileri sürülmüştü.







AB'DE 'LE PEN' ENDİŞESİ

Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek 24 Nisan’daki seçimlerden aşırı sağcı Marine Le Pen’in galibiyetle çıkma ihtimali Avrupa Birliği ve NATO’yu kara kara düşündürüyor. AB’yi felç etme, Avrupa projesini temelden sarsma ve tüm dengeleri bozma potansiyeli içermesi nedeniyle Le Pen’in olası bir zaferi Brexit’ten (İngiltere’nin AB’den ayrılması) çok daha tehlikeli görülüyor.

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TELEVİZYONDA KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Şu anda seçimin galibini tahmin etmek zor. Her iki aday da seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Macron ile Le Pen 20 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek televizyon yayınında kozlarını paylaşacak. Ülkenin en büyük devlet kanalı France 2 ile en büyük özel kanalı TF1'den eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak tartışma programında adaylar seçmenleri ikna etmeye çalışacak.



48.7 MİLYON KAYITLI SEÇMEN



Yaklaşık 48,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, halk 10 Nisan'da sandık başına gitti. İlk turda 4’ü kadın toplam 12 aday yarıştı. Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda oyların yüzde 28.6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23.9’unu alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ikinci turda yarışacak.