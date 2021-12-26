Sosyal medya bu polisi konuşuyor: NYPD'yi sarsan memur sessizliğini bozdu!

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ABD, günlerdir New York Polis Departmanı (NYPD) patisinden sızdırılan müstehcen dans videosunu konuşuyor.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan videoda amiri ile dan eden kadın memur sessizliğini bozdu.

TMZ'ye konuşan Vera Mekuli görüntülerin bu kadar tepki çekmesinin ana nedeninin kadın olması olduğunu iddia etti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bunu bir erkek yapsaydı, söz konusu dans daha çok şaka gibi algılanırdı ve video sızdırılmaz ekip içinde kalırdı.'

Videonun sosyal medyada yer alması sonrası Teğmen Nick McGarry'nin görev yerinin değiştirildiğini belirten 26 yaşındaki kadın 'yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüm' dedi.

Teğmenin evli olduğunu bilmediğinin altını çizen Mekuli, 'Teğmenin karısından özür dilemek istiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Umarım bu görüntüler evliliğinizde ve özel hayatınızda çok fazla zarara yol açmamıştır' ifadelerini kullandı.

Mekuli, ayrıca yaşananlardan dolayı bu hafta evden çalışmasına izin verildiğini belirtti.

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Şubat ayında NYPD'de göreve başlayan Mekuli hakkında henüz resmi bir disiplin cezası uygulanmadı.