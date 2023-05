Sosyal medya bu paylaşımla ikiye bölündü: Güneş ne renktir? (İpucu: Sarı değil ve doğrusuna çok şaşıracaksınız)

Dünyanın dört bir yanındaki çocukların resimlerine bakınca gökyüzüne çizilen Güneş'in bazen ışınları temsil eden düz çizgilerle çevrili bir daire bazen de gülen yüzü veya gözlüğüyle insansı bir varlık olduğunu görürüz. Ancak hepsinde ortak bir nokta vardır: Rengi.

"Güneş ne renk?" diye sorulsa şüphesiz hepimiz sarı deriz. Ancak şimdilerde güneşin rengi hararetli bir tartışma konusu.

Her şey geçtiğimiz günlerde yazar Jacqui Deevoy'un çocukluğunun yuvarlak sarı Güneş'inin aniden beyaza dönüştüğünü ve tuhaf göründüğünü sosyal medyada paylaşmasıyla başladı.

I’m just telling a person in their 20s that the sun used to be yellow when I was a child and he’s laughing. The last time he saw a yellow sun was on Teletubbies. Here’s the sun right now. White and a weird shape. How’s it looking where you are? pic.twitter.com/C3BJdt7s8I