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Sosyal medya bu kareleri konuşuyor... Ukraynalı güzellik kraliçesi cephede dünyaevine girdi

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#Ukrayna Savaşı#Evgenia Prokopenko#Dünya
Sosyal medya bu kareleri konuşuyor... Ukraynalı güzellik kraliçesi cephede dünyaevine girdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:53

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde... Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken cepheden dikkat çeken görüntüler geldi. Ukraynalı güzellik kraliçesinin düğünü sosyal medyada viral oldu.

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Dünya, 2012 yılında Ukrayna Kraliçesi ve Dünya Güzeli finalisti olan Evgenia Prokopenko'yu konuşuyor.

Ülkesinde aylardır süren savaşa kayıtsız kalmayan eski güzellik kraliçesi parıltılı hayatını geri bırakarak orduya katıldı.

Ordudaki görvine devam eden Prokopenko cephede Dünya evine girdi.

Sosyal medya bu kareleri konuşuyor... Ukraynalı güzellik kraliçesi cephede dünyaevine girdi

Nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan güzellik kraliçesi İngiliz Daily Star gazetesine yaşadıklarını anlattı.

Paylaştığı görüntüler viral olan Prokopenko, 'Rusçayı akıcı konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum' dedi ve ekledi; 'Onun için sadece bir kurşunum var.'

Cehennemde bir güzellik kraliçesi olduğunu belirten Prokopenko, cephedeki hayata adapte olmak için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizdi.

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Prokopenko, 'Ona söyleyecek sözüm yok, çünkü Putin ile konuşmamız değil, harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.

Son dönemde iki zıt hayat yaşadığının altını çizen güzellik kraliçesi şunları söyledi;

'Sivil hayatta tamamen farklı şeylerle uğraşıyordum. Kendi işim vardı, orada üniformam topuklu ayakkabı ve bir iş elbisesiydi. Savaşta ise askeri elbise ve bere.'

Sosyal medya bu kareleri konuşuyor... Ukraynalı güzellik kraliçesi cephede dünyaevine girdi

ABD RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini.

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Milley, kayıpların boyutunun Moskova ve Kiev’i müzakere masasına oturmaya ikna edebileceğini de söyledi.

New York’ta konuşan general, “100 binden fazla Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı anlaşılıyor. Aynı sayının Ukrayna tarafında olması muhtemel” dedi.

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İki ülke de askeri kayıplara yönelik açıklama yapmıyor.

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#Ukrayna Savaşı#Evgenia Prokopenko#Dünya

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