Sosyal medya bu haberle çalkalandı! Instagram fenomeninden ırkçılık özrü

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Sosyal medyada sayısız takipçisi olan ve tüm dünyanın tanıdığı bir Instagram fenomeni haline gelen Jadé Tuncdoruk, hakkında ortaya atılan ırkçılık suçlamalarından sonra gündeme bomba gibi düştü.

Tuncdoruk duyarsız ırkçı yorumlar yaptığı anlaşılan eski bir Facebook gönderisinin ekran görüntüsü ve düğününü erteledikten sonra bir tatil kiralama şirketinden para iadesi talep ettiği olaylar için kamuoyundan özür diledi.

Daily Mail'in haberine göre Tunçdoruk, 30 Ocak'ta Instagram Stories'den özür diledi. Gönderiye artık erişilemiyor, ancak yayına göre fenomen isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Son zamanlardaki davranışlarım için özür dilemek istedim. Hareketlerimin dürtüsel ve dürüstlükten yoksun olduğunun farkındayım."

Sidney'de yaşayan ve lüks moda ve seyahat içerikleriyle tanınan Tuncdoruk'un Instagram'da 485 bin takipçisi bulunuyor ve pek çok marka ile birlikte çalışıyor.

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Tuncdoruk, kısa bir süre önce, ünlüleri kötü davranış ve yazım hataları için uyaran anonim bir Instagram hesabı olan '@celeb' yazım denetimi tarafından bir Uber Eats incelemesinin sahte ekran görüntüsünün yüklenmesiyle çok sayıda eleştiri aldı ve TikTok'ta hızla viral oldu.

'@Celeb', Uber Eats Facebook sayfasında Tuncdoruk hesabının 'Basit teslimat talimatlarını takip edemeyen İngilizce konuşamayan teslimat işçilerini' eleştirdiğini ve 'sinir bozucu' olarak nitelendirdiğini iddia ediyor.

Tuncdoruk ayrıca geçtiğimiz günlerde Avustralyalı lüks tatil kiralama şirketi Weekenda'yı 2 bin dolarlık balayı depozitosunu geri ödemeyi reddettiği için eleştirdiği için tepki toplamıştı.

Her iki olay da öfkeye yol açtı, Tunçdoruk "kendini beğenmiş" olmakla ve "kendini pandeminin kurbanı olarak sunmakla" eleştirildi.

Buna karşılık, Tuncdoruk'un sponsorluk ortaklarından biri olan Cadbury Australia, The Daily Telegraph Confidential'a, influencer ile "ilişkilerini gözden geçirdiklerini" söyledi.

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Raporlara göre, bir Cadbury sözcüsü, "İfade edilen görüşler inançlarımızla uyuşmuyor ve bu influencer ile ilişkimizi gözden geçiriyoruz" dedi.

Daily Mail'in haberine göre Tunçdoruk, "Herkesin bilmesini istiyorum ki kendim için bundan daha yüksek bir standardım var. Bu bir bahane değil ama bilin ki son yıllarda çok geliştim. Başkalarının hayranlık duyabileceği biri olmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve biliyorum ki insanları hayal kırıklığına uğrattım, bunun için içtenlikle özür dilerim." dedi ve hayatının ruhu ve eylemleri arasındaki boşluğa katkıda bulunan yönlerini yeniden değerlendirmeyi amaçladığını ve kendini hayal kırıklığına uğrattığını da sözlerine ekledi.

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