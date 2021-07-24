Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Örümcek Adam dehşet saçtı!

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İngiltere, Örümcek Adam kostümü ile market çalışanlarına saldıran adamı konuşuyor.

Londra'nın Clapham Junction bölgesinde bir süpermarkette kostümlü kişiler çalışanlara saldırdı. Olay anı çevredeki müşteriler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede viral oldu. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, olay nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, saldırganların eşkâllerini tespit etti. Yapılan açıklamaya göre beş kişi olay sonrası gözaltına alındı.

Mirror'a konuşan Metropolitan Polis sözcüsü olay ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

'22 Temmuz Perşembe günü saat 22:40'ta, bir grup insanın Lavender Hill, SW11'deki bir süpermarkette kavgaya karıştığı ihbarı alındı. Polis memurlar Londra Ambulans Servisi ile birlikte olay yerine gitti. 20'li yaşlarında bir kadın hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye daha olay yerinde müdahale edildi.'

Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin Güney Londra'daki bir polis karakolundaki sorgularının sürdüğü açıklandı.

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