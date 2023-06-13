×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Doktorlar öldü dedi, tabutun içinde hayata döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Ekvator#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:48

Ekvator'da kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanan 76 yaşındaki kadın tabutta hayata döndü. O anlar saniye saniye kayıt altına alınırken görüntüler viral oldu.

Haberin Devamı

Sosyal medya Ekvator'dan gelen görüntüyü konuşuyor...

Cuma günü rahatsızlanan Bella Montoya oğlu tarafından hastaneye yetiştirildi.

Burada doktorların ilk müdahaleyi yaptığı 76 yaşındaki kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

En azından Los Rios eyaletindeki Martín Icaza Hastanesi'ndeki doktorların aileye söylediği buydu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Doktorlar öldü dedi, tabutun içinde hayata döndü

Oğlu, onun evlerinde hastalandığını ve ardından onu hastaneye kaldırdığını ve hastaneye kaldırıldıktan üç saat sonra bir doktorun onun öldüğü açıkladığını aktardı.

Montoya'nın öldüğünün açıklanmasının ardından aile cenaze işlemleri için harekete geçti.

Aile 76 yaşındaki kadına son görevini yapmak için bir araya geldiğinde şoke eden bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

Haberin Devamı

Doktorların öldü dediği kadın tabutun içinde nefes almaya başladı ve hareket etti.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Doktorlar öldü dedi, tabutun içinde hayata döndü

Kadının tabutun içinde nefes almaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

4 saat tabutta kalan kadının yaşadığını fark eden oğlu ve yakınları hemen ambulans çağırdı.

Oğlu, 'Annem sol elini hareket ettirmeye, gözlerini açmaya, ağzını açmaya başladı' dedi.

Cenaze evine gelen sağlık ekipleri Montoya'yı tabuttan çıkarıp hızla aynı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırdı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Doktorlar öldü dedi, tabutun içinde hayata döndü

Kadın solunum cihazına bağlanırken onun öldüğünü söyleyen doktor ise ortadan kayboldu.

Ekvator basınına konuşan tıp uzmanları, durumun katalepsi kaynaklı bir vaka olabileceği ihtimalinde duruyor.

Uzmanlar katalepsi durumuna hastanın kas sertliği yaşayarak dış uyaranlara yanıt vermeyebileceğini belirtiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Ekvator#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık