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Sosyal medya bu değişimi konuşuyor: 5 yıl boyunca pes etmedi... Tam 190 kilo verdi! Sıradaki hamlesini sevinç gözyaşları ile açıkladı

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#Sosyal Medya#Kilo Verme#Sağlık
Sosyal medya bu değişimi konuşuyor: 5 yıl boyunca pes etmedi... Tam 190 kilo verdi Sıradaki hamlesini sevinç gözyaşları ile açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 11:37

5 yıl boyunca sıkı bir diyet ve spor programı uygulayan 44 yaşındaki kadın tam 190 kilo verdi. Değişimi sosyal medyada viral olan kadın sıradaki hamlesini gözyaşları ile duyurdu.

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Birçok kişi, ideal kilosuna ulaşmak ve zayıflayabilmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Pek çok Diyet ve egzersiz yöntemi arasında seçim yapmakta zorlanıyor ve kolayca motive olamıyorsanız sizi Teresa Parent ile tanıştıralım.

44 yaşındaki ABD'li öğretmen değişimi ile bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 5 yıllık değişimini TikTok hesabından paylaştığı görüntüler ile belgeleyen ABD'li kadın tam 190 kilo verdi.

Sosyal medyada viral olan videosunda takipçilerine seslenen Parent sıradaki hamlesini sevinç gözyaşları ile açıkladı.

Sosyal medya bu değişimi konuşuyor: 5 yıl boyunca pes etmedi... Tam 190 kilo verdi Sıradaki hamlesini sevinç gözyaşları ile açıkladı

Aynı habere göre, 1.1 milyon kişi tarafından izlenen videoda deri gerdirme operasyonuna girmeye hazırlandığını belirten ABD'li kadın duygusal anlar yaşadı.

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2001 ve 2003'te erkek kardeşinin ve annesini kaybettiğini belirten Parent o dönem günde 10 bin kalori aldığını itiraf etti.

Sağlıksız beslenmenin sonucu olarak 2016 yılında hafif bir kalp krizi geçirdi ve doktora gittiğinde, yaşam tarzında değişiklikler yapmazsa beş yıl içinde ölebileceği öğrendi.

İlerleyen yıllarda sıkı bir diyet ve spor programına başlayan kadın amacına ulaştı.

İŞTE KİLO VERMENİN BİLİMSEL FORMÜLÜ

Nottingham Trent Üniversitesi'nde görev yapan Bilim insanları daha çok Kalori yakmayı sağlayan yöntemi belirlemeyi başardı.

İngiliz Mirror gazetesinin 'çığır açan araştırma' olarak lanse ettiği çalışma kapsamında gönüllülerden bisiklet sürmeleri istendi.

Bir gruptan 7 saat aç kalmaları ve daha sonra egzersiz yapmaları istendi. Diğer grup ise aynı işlemi 2 saat aç kaldıktan sonra gerçekleştirdi.

Sosyal medya bu değişimi konuşuyor: 5 yıl boyunca pes etmedi... Tam 190 kilo verdi Sıradaki hamlesini sevinç gözyaşları ile açıkladı

İki gruptaki katılımcılar akşam 18.30'da aynı egzersizleri yaptı ve ekip egzersiz sonrası çeşitli ölçümler yaptı.

Sonuçlar, daha uzun süre aç kalan grubun diğer ekipteki katılımcılara oranla yüzde 70 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.

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ALINAN KALORİYİ DE AZALTIYOR

Aynı araştırmaya göre, aç karnına egzersiz yapanların akşam yemeğindeki kalori alımı yaklaşık 100 kalori daha fazlayken, egzersiz yapıldığında tüm gün boyunca alınan kalori ortalama 440 kalori daha az oldu.

Yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi;

'Akşam egzersizinden önce bir süre aç kalmak egzersiz sırasında yakılan yağ miktarını artırması ve gün içinde yenen kalori sayısını azaltması nedeniyle sağlığın bazı unsurlarına fayda sağlayabilir.'

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#Sosyal Medya#Kilo Verme#Sağlık

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