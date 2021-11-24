Sosyal medya bu aşkı konuşuyor... Eşi için Tac Mahal'in kopyasını yaptı

Haberin Devamı

Sosyal medya Hindistan'dan gelen haberi koşuşuyor.

Ülkenin Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan özel eğitim kurumu sahibi ve öğretmen Anand Prakash Chouksey (52), kendisi gibi öğretmen olan eşi Manjusha Chouksey için Tac Mahal’in bir kopyasını inşa ettirdi.

930 metrekarelik mermer evi, eşine olan sevgisinin bir sembolü olduğunu belirten Chouksey, evi turist ziyaretine açmak istediğini ifade etti.

Hintli adamın 'kopya' Tac Mahal'i de tıpkı orijinalinde olduğu gibi makrana mermerlerinden yapıldı. Üç yılda tamamlanan yapı Tac Mahal'in üçte biri büyüklüğünde.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, evin dört yatak odası, bir salonu, bir kütüphanesi ve bir meditasyon odası bulunuyor.

Evin maliyetini açıklamayan Chouksey ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Eve ait kareler paylaşım rekorları kırarak viral oldu.

Haberin Devamı

Dünya’nın yedi harikasından biri olan Tac Mahal, Babür İmparatoru Shah Jahan tarafından 1631-1653 yılları arasında Uttar Pradesh eyaletinin Agra'daki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yaptırılmıştı.