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Sosyal medya acımasız anneyi konuşuyor! 5 yaşındaki kızını ellerini bağlayıp çatıya bıraktı

#Hindistan#Çatı#Anne
Sosyal medya acımasız anneyi konuşuyor 5 yaşındaki kızını ellerini bağlayıp çatıya bıraktı

5 yaşındaki kızını ödevini yapmadığı için ellerini ve ayaklarını bağlayarak çatıya bırakan annenin görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Polis görüntüler sonrası soruşturma başlattı ve anne tutuklandı.

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Sosyal medya Hindistan'daki bir annenin 5 yaşındaki çocuğuna verdiği acımasız cezayı konuşuyor.

Hindistan'ın Delhi şehrindeki bir anne 5 yaşındaki kızını ödevini yapmadığı için çatıya bıraktı.

ELLERİ AYAKLARI BAĞLI ÇIĞLIK ATTI

Komşularından birinin çekip sosyal medyada yayınladığı videoda Delhi'nin kavuran sıcağında çatıya bırakılan çocuğun ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu, çocuğun kurtulmak için çaresizce çabalayıp çığlık attığı görülüyor.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL HALE GELDİ, ANNE TUTUKLANDI

Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede viral hale geldi. Delhi polisi sosyal medyada hızla yayılan videodan sonra çocuğun ve annenin kimliğini öğrenmek için soruşturma başlattı.

Adının Sapna olduğu öğrenilen anne Çocuk Adaleti Yasası'nın 75. maddesi uyarınca polis tarafından çocuklara zulmetmekten suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Sosyal medya acımasız anneyi konuşuyor 5 yaşındaki kızını ellerini bağlayıp çatıya bıraktı

ÇATIDA 5-7 DAKİKA ARASI KALDI! SICAKLIK 43 DERECEYDİ

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Haziran ayı Hindistan'da en sıcak aylardan biri, hava sıcaklığı bu dönemlerde bölgede 46 dereceye kadar yükseliyor. Bununla birlikte acımasız annenin çocuğunu çatıya bıraktığı öğle saatleri de günün en sıcak saatleri.

Hindistan televizyonu NDTV, annenin kızını beş ila yedi dakika çatıda bıraktığını açıkladı. O sıralarda hava sıcaklığı tam 43 dereceydi.


Sosyal medya acımasız anneyi konuşuyor 5 yaşındaki kızını ellerini bağlayıp çatıya bıraktı

BABA VİDEOYU GÖRÜR GÖRMEZ EVE KOŞMUŞ

Adı açıklanmayan çocuğun olayda bir zarar görüp görmediği şimdilik açıklanmadı. Kızın babası Raj Kumar olay olduğu sırada evde olmadığını karısı, 5 yaşındaki kızı ve 11 yaşındaki oğlunun evde yalnız olduklarını belirtti.

Videoda terasta çocuğunu bağlı halde görür görmez eve koştuğunu söyleyen baba, "Videoyu bir akrabam gönderdi. Eşim sinirlenince kızımı böyle cezalandırmış. eve gittiğimde eşime çok kızdım" dedi.

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#Hindistan#Çatı#Anne

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