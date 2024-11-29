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Sosis tezgahları UNESCO listesine girdi

Güncelleme Tarihi:

#UNESCO#Viyana#Sosis
Sosis tezgahları UNESCO listesine girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 13:57

UNESCO, Avusturya’nın başkenti Viyana'daki sosis tezgahlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdiğini açıkladı. UNESCO, bu tezgahların sadece bir yemek noktası olmadığını, aynı zamanda Viyana'nın tarihini, sosyal yapısını ve mutfak kültürünü temsil eden bir sembol olduğunu belirtti.

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Avusturya’nın başkenti Viyana’nın kültürel simgelerinden biri olan sosis tezgahları UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

UNESCO, bu tezgahların sadece bir yemek noktası olmadığını, aynı zamanda Viyana'nın tarihini, sosyal yapısını ve mutfak kültürünü temsil eden bir sembol olduğunu belirtti.

Tezgahların, toplulukları bir araya getiren ve yerel kültürü yaşatan mekanlar olarak önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Belediye Başkanı Michael Ludwig yaptığı açıklamada, “Viyana sosis tezgahları sadece bir lezzet mekanı değil, aynı zamanda Viyana yaşam tarzının yaşayan bir sembolüdür. Somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanması şehrimizin geleneklerini, misafirperverliğini ve çeşitliliğini onurlandırmaktadır” dedi.

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#UNESCO#Viyana#Sosis

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