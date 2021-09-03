‘Sorumluluk Türkiye’ye atılmamalı’

Şiddet olaylarının yanı sıra yıkıcı kuraklık gibi afetler nedeniyle 550 bini 2021 yılı içinde olmak üzere toplam 3 milyon Afgan’ın yerinden olduğunu vurgulayan Leclerc, sorumluluğu Türkiye’nin yüklenmemesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

‘EN ÇOK YARDIMI YAPAN TÜRKİYE’

“Türkiye 2014’ten beri dünyada en fazla sayıda uluslararası koruma ihtiyacı içinde kişiye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Sınırlarının 2000 km kadar ötesinde yaşanan trajik gelişmelerden dolayı ağır sorumluluk üstlenmesi beklenen ülke olmamalıdır. İnsanları korku ve paniğe sevk edecek şekilde, 2 milyon insanın Türkiye’ye ve Avrupa’ya gideceğini belirten çeşitli paylaşımlar, toplumda kaygı iklimi yaratarak mültecilere ve göçmenlere karşı olumsuz bir tavır takınılmasına yol açmaktadır. Çatışmalardan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara Türk halkının gösterdiği misafirperverlik ve uluslararası koruma ihtiyacı içindeki çok sayıda kişiyi kapsayacak şekilde uygulanan sosyal içerme politikaları, diğer ülkelere izleyecekleri politikalar bakımından yol göstermektedir.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor