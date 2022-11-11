Sonunda maskesi düştü: Yoğun bakımda tutuklandı, aylarca herkesi kandırdı!

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Uluslararası manşetlere konu olan tuhaf bir dava...



Geçtiğimiz yılın Ekim ayında koronavirüse yakalanan ve İskoçya'nın Glasgow bölgesinde yer alan hastaneye yatırılan bir adam tedavi gördüğü yoğun bakımda tutuklandı.



KENDİNİ ÖLÜ GİBİ GÖSTERMİŞ BİR TECAVÜZ ZANLISI



Yetkililer isminin Nicholas Rossi olduğu belirtilen adamın bir tecavüz zanlısı olduğunu ve ABD'den kaçmak için kendini ölmüş gibi gösterdiğini iddia ediyordu.



"BEN O DEĞİLİM, ADIM ARTHUR KNIGHT"



Suçlamaların göbeğindeki adam ise ısrarla Nicholas Rossi olmadığını ve adının Arthur Knight olduğunu öne sürüyordu.



Adam kendisinden o kadar emindi ki, tekerlekli sandalyesinde ağzında oksijen maskesi ile kanallara röportaj veriyor ve yetkililerden iddialarını kanıtlamalarını istiyordu.



Nicholas Rossi katıldığı BBC yayınında karısı olmadan yürüyemediğini iddia etmişti

"Komada kaldığım 18 gün boyunca vücudum üzerinde özgür iradem yoktu. Hastaneye gitmeden önce dövme yaptırmadım. Beni Nicholas Rossi gibi göstermek için oraya koymuşlar."



ABD polisinin paylaştığı görüntüler...

İddialarına karısı Miranda Knight'ı şahit gösteren adam, delil olarak da elindeki evlilik cüzdanı, ehliyet gibi belgeleri gösteriyordu. Ancak bu belge yığınları arasındaki en büyük eksik adamın doğum belgesiydi.Bunun da mantıklı bir açıklaması olduğunu iddia eden adam İrlanda'da evlat edindiği için doğum belgesi olmadığını, 'Nicholas Rossi' olduğuna yönelik iddiaların hepsinin saçmalık olduğunu belirterekdiyordu.Adamı yoğun bakımda tutuklayan iki memur, Rossi'nin kollarındaki dövmeleri, Interpol kırmızı bültenindeki görüntülerle karşılaştırdıktan sonra hastayı teşhis ettiklerini söylediler.Ancak adam bu kez farklı bir iddiada bulundu ve söz konusu dövmelerin o yoğun bakımdayken bilinçli olarak yapıldığını iddia etti:Rossi'nin iddiaları en az altı avukatın görevden alındığı olağanüstü bir kimlik tespiti davasıyla sonuçlandı.Farklı kanallarda boy gösterip masum olduğunu iddia eden adam, tam 11 ay boyunca mahkemeyi ve insanları 'Nicholas Rossi' olmadığına inandırmaya çalıştı.Ancak Cuma günü, Edinburgh Şerif Mahkemesi onun ABD makamlarının iki tecavüz ve bir cinsel saldırı iddiasıyla aradığı 'Nicholas Rossi' olduğunu tespit etti.Kararın verilmesinde dinlenen görgü tanıkları kadar adamın parmak izi incelemesi de etkili oldu.35 yaşındaki adamın, karışıklık yüzünden yanlışlıkla tutuklandığı iddiaları, mahkeme tarafındanolarak nitelendirilerek reddedildi.ABD'deki savcılar, İskoç polisinin tutukladığı adamın Nicholas Rossi olduğundan emin olduklarını söyleyerek iadesini talep ediyor.Rossi, Salt Lake City eyaletindeki 21 yaşındaki bir gence tecavüz ve 2 ayrı cinsel istismar suçundan aranıyor.Adamın ABD'den kaçmak için kendini ölmüş gibi gösterdiği hatta inandırıcı olması için sahte bir cenaze töreni düzenlediği de ABD'den gelen iddialar arasında...