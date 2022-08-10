Sonunda bu da oldu! Brezilya’da maymun çiçeği paniği yüzünden maymunları dövüp zehirlediler

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São Paulo eyaleti, Rio Preto'daki bir doğal rezervde, G1 haber sitesine göre, bir haftadan kısa bir süre içinde 10 maymun zehirlendi veya kasıtlı olarak yaralandı.

Kurtarma ekipleri ve aktivistler, bölgede üç maymun çiçeği vakası doğrulandıktan sonra maymunların zehirlenip saldırıya uğradığından şüpheleniyorlar.

Maymun çiçeği enfeksiyonlarının mayıs ayından bu yana, hastalığın uzun süredir endemik olduğu batı ve orta Afrika ülkeleri dışında artması nedeniyle, küresel olarak 28.100'den fazla vaka ve 12 ölüm kaydedildi.

DSÖ verilerine göre Brezilya bugüne kadar 1.700'den fazla vaka ve bir ölüm kaydetti. ABD'de, maymun çiçeği virüsüne karşı geliştirilen aşının acil olarak kullanılmaya başlanması için eylemler düzenleniyor

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DSÖ, AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Margaret Harris, ismine rağmen maymunların hastalığın ana taşıyıcısı olmadığının ve salgınla hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi. Monkeypox adını, virüs ilk olarak Danimarka'da araştırma için tutulan maymunlarda tanımlandığı için almıştır, ancak hastalık birçok hayvanda ve en sık olarak kemirgenlerde bulunur.

DSÖ sözcüsü Margaret Harris, dün Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, “İnsanların bilmesi gereken şey, gördüğümüz bulaşmanın insanlar arasında gerçekleştiğidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya'da hayvanların zehirlendiğine ilişkin raporların ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya'da primatlara yönelik bildirilen bir dizi saldırının ardından, maymun çiçeği salgınlarının maymunlarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

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Virüs, kendini bu şekilde gösteriyor

MAYMUNLARA FİZİKSEL SALDIRI VE ZEHİRLEME VAKALARI GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Bazı şehirlerde maymunlara yönelik fiziksel saldırı ve zehirlenme raporlarının ardından Brezilya'daki maymun çiçeği vakalarındaki artıştan primatların sorumlu tutulamayacağını söyledi.

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Harris, virüsün hayvanlardan insanlara sıçrayabilmesine rağmen, son zamanlardaki küresel vaka patlamasının insanlar arasındaki yakın temas bulaşmasından kaynaklandığını söyledi. “Endişe, insan popülasyonunda nerede [dolaştığı] ve insanların kendilerini virüsü almaktan ve iletmekten korumak için neler yapabileceği ile ilgili olmalıdır” dedi ve ekledi “İnsanlar “kesinlikle hiçbir hayvana saldırmamalı”.

Harris, virüsü dizginlemenin en iyi yolunun “insanlar semptomları olduğunu fark edip yardım ve tıbbi bakım almaları ve bulaşmasını önlemek için önlemler almaları” olduğunu söyledi.

Brezilya'da maymunların yaşadığı rezervler saldırı altında... Maymunlar dövülüyor ve zehirleniyor

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RİSK ALTINDA OLANLAR BİLİNÇLENMELİ

Bu da en çok risk altında olanlar arasında farkındalığın artırılmasını gerektirir.

Şimdiye kadar neredeyse tüm vakalar, erkeklerle seks yapan erkekler arasındaydı ve DSÖ, enfekte olanların damgalanmasına karşı uyardı.

Harris “Enfekte olmuş herhangi bir kişinin damgalanması, bulaşmayı artıracaktır, çünkü insanlar kendilerini enfekte olarak tanımlamaktan korkarlarsa, ilgilenmeyecekler ve önlem almayacaklardır” dedi. “Bu yüzden hiçbir hayvanı veya insanı damgalamayın, çünkü bunu yaparsanız çok daha büyük bir salgınla karşılaşırız.”