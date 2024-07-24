‘Sonuna kadar Trump'ı destekliyorum’ demişti… Musk’ın söz verdiği ayda 45 milyon dolarlık destek bir haftada buhar olup uçtu!

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Uzun yıllardır ABD seçimlerinde Demokrat Parti tarafından aday gösterilen isimlere destek çıkan Musk, bu kez tercihini Cumhuriyetçi Parti’den yana kullandı ve Trump’a destek açıklaması yaptı.

ABD’nin eski başkanı ve kasımdaki seçimlerde de aday olan Donald Trump’ın suikast girişiminden yaralı kurtulması kendisine verilen seçim desteğinde gözle görülür bir artışa yol açmıştı.





TRUMP’A EN BÜYÜK DESTEK MUSK’TAN GELMİŞTİ: AYDA 45 MİLYON DOLAR İDDİASI!

Destek konusundaki en çarpıcı çıkış da Tesla ve SpaceX’in patronu, milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelmişti. Trump’ın sahnede konuşma yaparken kulağından vurulmasına ve gizli servis tarafından alandan uzaklaştırılmaya çalışılmasına rağmen yumruğunu havaya kaldırıp “Savaş, savaş, savaş!” diye bağırmasından çok etkilendiğini söyleyen Elon Musk Trump’ı adeta bir Amerikan kahramanı ilan etmişti.

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ABD siyasetine ve seçim kampanyalarına yöne veren bu olayın ardından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi geçen hafta manşetine taşıdığı haberinde, Musk'ın, Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia etmişti.

Bu inanılmaz miktardaki destek iddiası büyük ses getirmiş, Musk’a arka çıkacakları söylenen büyük teknoloji şirketlerinin ABD seçimlerine yön vereceği analizleri birçok olumsuz habere konu olmuştu. Elon Musk Trump'a suikast girişiminden sonra siyasi anlamda direksiyon kırmış, bundan böyle Trump'ın en büyük destekçisi olacağını açıklamıştı

BIDEN’I ELEŞTİRDİ ANCAK TRUMP'IN MUSK'A DESTEK OLMADIĞI KONULAR VAR

ABD'de son 3 seçimde Demokrat başkan adaylarına oy veren milyarder Musk, yaşı sebebiyle eleştirdiği Başkan Joe Biden'a sınır kontrolü, göçmenlik ve sağlık politikaları nedeniyle de tepki gösteriyordu.

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Musk, bu seçimde Trump'ı desteklese de Cumhuriyetçi başkan adayının elektrikli araçların teşvik edilmemesi ve Çin'e ticaret baskısı politikasının, Musk'ın Şanghay'daki yatırımlarına olası etkileri soru işareti yaratmıştı.

“TRUMP’A AYDA 45 MİLYON DOLAR VERMEK ÇOK SAÇMA OLURDU”

Ayda 45 milyon dolarlık destek iddiaları hâlâ gündemdeyken Elon Musk’tan yeni ve ses getiren bir açıklama daha geldi.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve Trump'ın seçilmesine odaklanan bir Super Pac'e ayda 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığına dair haberleri yalanladı.

Elon Musk, Wall Street Journal'ın gündeme getirdiği ayda 45 milyon dolarlık bağış haberini kesin bir dille yalanladı ve "Bu çok saçma" dedi

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Jordan Peterson'ın canlı yayınına Musk, söz konusu iddianın “kesinlikle doğru olmadığını” söyledi ve “Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış yapmıyorum” dedi.

Elon Musk, Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış yapacağına dair haberleri çok saçma” olarak nitelendirdi ve “Ben Trump’ın kişiliğiyle ilgili efsane için reçete yazmıyorum” dedi.

DAHA KÜÇÜK SEVİYELİ BAĞIŞLAR YAPILACAK

Tesla patronu bunun yerine, eski başkan Trump’ı büyük nakit enjeksiyonlarıyla desteklemek için kurduğu America PAC'a Temmuz ayından itibaren “daha düşük seviyeli” bağışlara başlamayı planladığını açıkladı.

Elon Musk astronomik bağış iddialarını yalanlarken “Evet, bu çok saçma. America PAC'a bazı bağışlar yapıyorum, ancak çok daha düşük bir seviyede ve Pac'ın temel değerleri liyakata dayalı liderliği ve bireysel özgürlüğü desteklemektir. Cumhuriyetçiler çoğunlukla, ama tamamen değil, liyakat ve özgürlükten yanadır” yorumunu yaptı.

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Trump ve Musk arasındaki yakınlaşma son aylarda giderek daha çok görünür olmuştu... Kısa bir süre önce "Elon'ın hayranı" olduğunu söyleyen Trump ünlü CEO için "Tesla ile inanılmaz bir iş çıkarıyor" demişti

BIDEN ÇEKİLDİ, HARRIS GELDİ… ANKETLER DEĞİŞİNCE MUSK İDDİALARI YALANLADI!

Bu yalanlama, Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek, ağustos ayında Demokratların adaylığını ilan etmek için yeterli delegeye sahip olan başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesinden günler sonra geldi.

Suikast girişiminin ardından anketlerde önde görünen Trump, Kamala Harris’in aday olması ve seçim kampanyasına başlamasıyla birlikte desteğini az da olsa kaybetmişti. Son anketler Harris’in anketlerde Trump’ı küçük bir farkla olsa da geçtiğini gösteriyor… Elon Musk uzun yıllardır ABD seçimlerinde herhangi bir adayı desteklememiş, her iki partiye de eşit mesafede durduğunu belirtmişti... Musk'ın ani değişimi uzmanlar tarafından "Trump, Elon Musk'ı politik olarak rahatlattı" şeklinde yorumlandı

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BIDEN’DAN MUSK’A “SEÇİMİ SATIN ALMAYA ÇALIŞMA” SUÇLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapmış ve Tesla, SpaceX ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ve zengin dostlarının, başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktığını belirtmişti.

Açıklamasında Kovid-19'dan dolayı hasta olduğunu hatırlatan Biden, "Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından bıktım." ifadesini kullanırken bu konuda kendisiyle aynı fikirde olanların kampanyasına bağış yapmasını istemişti.