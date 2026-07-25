Sonsuz yaşam mümkün değil... Rus araştırmacılara göre DNA ölümsüzlüğe engel

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RUSYA’daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının geliştirdiği matematiksel modele göre, yaşam boyunca hücrelerde biriken rasgele DNA mutasyonları insan ömrü için aşılması zor bir sınır oluşturuyor. Araştırma, bu teorik üst sınırın yaklaşık 150 ila 190 yıl arasında olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bunun gelecekte insanların ne kadar yaşayacağını gösteren bir tahmin olmadığını özellikle vurguluyor. Çalışmada, yaşlılığa bağlı hastalıkların tamamen ortadan kaldırıldığı varsayımsal bir senaryo ele alındı. Buna rağmen hücrelerde zamanla oluşan DNA hatalarının birikmeye devam ettiği ve sonunda organların normal işleyişini bozduğu belirlendi.

KİLİT, BEYİN VE KALP

Biliminsanlarına göre vücut, her hücre bölünmesinde oluşan DNA hasarının büyük bölümünü onarıyor ancak tümünü düzeltemiyor. Bu nedenle küçük mutasyonlar yıllar içinde birikiyor. Kanser ve diğer yaşlanma hastalıkları tamamen önlense bile bu süreç durmuyor. Özellikle kendini yenileme kapasitesi sınırlı olan beyin ve kalp hücreleri, yaşam boyunca mutasyonları biriktirdiği için insan ömrünü belirleyen temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Buna karşılık deri ve karaciğer gibi dokular hücrelerini sürekli yenileyebiliyor.