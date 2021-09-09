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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son yolculuğuna uğurlandı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz perşembe günü 96 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan besteci, aktivist, siyasetçi ve yazar Mikis Thedorokis, bugün vasiyeti üzerine Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek.

Teodorakis için dün Atina Metropol Kilisesi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis, bakanlar ve siyasetçilerin yanısıra, Theodorakis’in yakın dostu olan Zülfü Livaneli de katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Metropol Kilisesi’ne eski başbakanlardan Yorgo Papandreu ile gelen Livaneli, Hürriyet’e “Atina’ya en kederli gelişim. Theodorakis’in olmadığı bir Atina, sanki Akropolis mabedini kaybetmiş gibi. İnsanlık büyük bir insanı kaybetti” dedi. Pandemi nedeniyle sadece 120 davetlinin katıldığı töreni, kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, dev ekrandan izledi. Theodorakis’in tabutu kiliseden çıkarılırken, kalabalık “ölümsüz” diye bağırdı. Ünlü bestecinin kızı Margarita ise törene katılmadı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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