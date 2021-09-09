Son yolculuğuna uğurlandı

Teodorakis için dün Atina Metropol Kilisesi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis, bakanlar ve siyasetçilerin yanısıra, Theodorakis’in yakın dostu olan Zülfü Livaneli de katıldı.

Metropol Kilisesi’ne eski başbakanlardan Yorgo Papandreu ile gelen Livaneli, Hürriyet’e “Atina’ya en kederli gelişim. Theodorakis’in olmadığı bir Atina, sanki Akropolis mabedini kaybetmiş gibi. İnsanlık büyük bir insanı kaybetti” dedi. Pandemi nedeniyle sadece 120 davetlinin katıldığı töreni, kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, dev ekrandan izledi. Theodorakis’in tabutu kiliseden çıkarılırken, kalabalık “ölümsüz” diye bağırdı. Ünlü bestecinin kızı Margarita ise törene katılmadı.

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