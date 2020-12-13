Son umuduydu! Yüksek Mahkeme de Trump’ı reddetti

Yüksek Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Demokrat Partili Joe Biden’ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını önceki gün açıkladı. Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden’ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedildi. ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. Trump, tüm itirazlara rağmen seçim öncesi Yüksek Mahkeme’ye atama yapmış ve böylece muhafazakâr yargıç sayısı 3 liberale karşı 6’ya yükselirken mahkemenin Trump lehinde karar verebileceği öne sürülmüştü. Trump önceki günkü karar sonrası “Yüksek Mahkeme bizi yüz üstü bıraktı. Akıl yok! Cesaret yok!” diye tweet attı.

TRUMP YANDAŞLARI BAŞKENTE AKIN ETTİ

ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Başkan Donald Trump’ın destekçileri Washington DC’de gösteri düzenledi. Gösteriler Trump’ı destekleyen “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (Make America Great Again -MAGA) ve “Önce Amerika için Kadınlar” hareketleri tarafından tertiplendi. Gösteriden önceki akşam saatlerinden itibaren bir araya gelen Trump destekçileri sloganlar atarak başkent sokaklarında tur attı. Demokrat ve siyahi bir şehir olarak bilinen Washington DC’de geçen ay olduğu gibi karşıt gruplar karşı karşıya gelmesin diye önlemler arttırıldı, hafta sonu boyunca birçok cadde trafiğe kapatıldı. Seçiciler Kurulu, yarın toplanarak yeni başkanı resmen ilan edecek.