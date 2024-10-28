Son üç yılda 7’nci kez Bulgaristan sandığa gitti

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6.3 milyon kayıtlı seçmen, 240 üyeli Bulgar parlamentosunu belirlemek için yurtiçi ve yurtdışında kurulan yaklaşık 13 bin sandıkta oy verdi. 10 siyasi parti ve 9 koalisyonun yarıştığı seçimlerde; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğunluk yaşadığı illerde toplam 168 sandık kuruldu. Haziran ayındaki son ulusal seçimlerde merkez sağ GERB-SDS ittifakı parlamentoda 68 sandalye ile en büyük grup olarak ortaya çıkarken Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi de 47 sandalye elde etmişti.

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Türkiye'de de çifte vatandaşlığı bulunan seçmenler için 168 sandık kuruldu.

TEK ÇIKIŞ KOALİSYON

Seçim öncesi anketler 7 ila 9 siyasi oluşumun yüzde 4’lük seçim barajını aşarak parlamentoya gireceğini öngörürken, sonuçlar hükümet kurulması için tek yolun koalisyon olduğuna işaret ediyor. İlk kez 2021’de parlamentoya giren Rus yanlısı Uyanış Partisi’nin son seçimlerde 38 sandalye kazandığına dikkat çeken gözlemciler, Uyanış’ın oylarını arttırması halinde GERB-SDS bloğuyla koalisyon için elinin güçlenebileceği görüşünde.

SEÇMEN YORGUN

Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul ülkesinde, son yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlık seçmenlerin de seçimlere olan güvenini ve ilgisini bitirmiş durumda. 1990’lı yıllarda Sovyetler’den ayrılmasının ardından yüzde 75’lerde seyreden seçim katılım oranları son seçimlerde yüzde 34’le rekor seviyede düşmüştü. Bu seçimlerde katılımın daha da düşmesi bekleniyor.