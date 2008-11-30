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"Yardım edeyim" diyen yandı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu manzarayla artık sıkça karşılaşmak mümkün. Arabası arıza yapmış, yolda kalmış, zor durumda bir kadın... Kendi kendine arabayı çalıştırmaya uğraşırken, ya da telefonla çağırdığı teknik yardımı beklerken görenlerden yüzde 10'u yardım etmek için duruyor.



Yolda kalmanın ne demek olduğunu bilen yardımsever sürücülerin bilmedikleri bir şey var. Bu Rusya'da "son tuzak"...



Şimdiye kadar, şüphe çekmemek için lüks arabalarla, başka arabalara hafif çarparak "kazayla oldu" diyerek, diğer sürücünün arabadan inmesini sağlayıp soyan hırsızlar artık deşifre oldu. Bu yöntem artık işlemiyor. Ama yeni yöntem hemen devreye girdi.



Son aylarda güzel kadınlar, arıza yapmış araçlarının başında uğraşıp duruyorlar. Yardım istemek için başka arabaları durdurmaya bile çalışmıyorlar. Yardım için zaten duran çok. İşte o anda, yardımsever sürücü, zor durumdaki bayanla konuşurken ve arızayı anlamaya çalışırken, ruhu bile duymadan arabası soyuluyor.



St. Petersburg polisi, tüm sürücüleri uyarıyor. Medyada ise bu temsili fotoğraflarla "Son tuzak" konusunda uyarılar yer alıyor.

