Son teknoloji denizaltı battı! Çin örtbas etti... Nükleer kazaya yol açar mı?

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Çin'in Wuchang Tersanesi'nde imal edilen son teknoloji denizaltı Wuhan limanında sulara gömüldü. Yaşanan durum, uydu fotoğraflarını değerlendiren ABD'li yetkililer tarafından fark edildi.

Çin'in yeni nesil nükleer denizaltı programının ilk ürünü olarak dikkat çeken Zhou sınıfı denizaltının, Mayıs sonu ya da Haziran başında son testleri yapılırken battığı düşünülüyor.

Wall Street Journal'de yer alan habere göre, denizaltıda nükleer yakıt olup olmadığı bilinmezken, bazı uzmanlar büyük olasılıkla nükleer yakıt taşıdığını öne sürdü.

Uydu görüntülerine göre, batışının ardından Haziran ayı başlarında büyük yüzer vinçler batığın bulunduğu bölgeye gelerek denizaltıyı nehir yatağından kurtardı.

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ABD'li yetkililer, Pekin yönetiminin yüksek radyasyon seviyeleri için sudan henüz numune almadığını ve herhangi bir askeri personelin ya da gemi çalışanının hayatını kaybedip etmediklerini bilmediklerini ifade etti.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, "Çin Halk Ordusu (PLA) Donanmasının, sınıfının ilk nükleer güçle çalışan saldırı denizaltısının iskele tarafında battığı gerçeğini gizlemeye çalışması şaşırtıcı değil" açıklamasında bulundu.

Çin, resmi olarak denizaltının battığını reddetti. Pekin yönetiminin ayrıca, batan denizaltı için yardım talebinde bulunmayı da reddettiği ortaya çıktı.

Çin, ABD ile denizaltı teknolojisi alanındaki farkı kapatmak isterken aynı zamanda dünya standartlarında bir ordu kurma amacının saldırganlığı caydırmak ve denizaşırı çıkarlarını korumak olduğunu söyledi.

MANEVRA KABİLİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN X ŞEKLİNDE TASARLANDI

Pentagon tarafından geçen yıl Çin'in askeri gücü hakkında yayınladığı bir rapora göre, Pekin'in 2022 yılı sonu itibarıyla 48 adet dizel yakıtla ve altı adet nükleer yakıtla çalışan saldırı denizaltısı bulunuyordu.

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Batan Zhou sınıfı gemi, nükleer enerjiyle çalışan yeni nesil denizaltılarının ilki olup, geminin daha manevra kabiliyetini artırmak için X şeklinde tasarlanmıştı.

Çin devletine ait China State Shipbuilding Corp. şirketi tarafından inşa edilen denizaltı, Mayıs ayı sonlarında denize açılmadan önce son donanımını yaparken Yangtze Nehri üzerindeki bir iskelede gözlemlenmişti.