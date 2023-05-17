Son seferini yaptı, alkışlarla emekli oldu

Haberin Devamı

TPE’den yapılan açıklamada, “Saat 12:39'da 69 yaşındaki Joe, Manchester Piccadilly'ye son kez yanaştı ve burada kendisini üstün hizmetlerinden dolayı kutlayan, uzun yıllar süren sıkı çalışmaları için teşekkür eden bir anonsla karşılandı. Arkadaşları, ailesi ve demiryolu çalışanlarının alkışları ve iyi dilekleriyle karşılandı” denildi. 1971 yılında demiryolu çalışanı olarak işe başlayan Crean, 2023’te emekli oldu.

“SIRADAKİ DURAK EMEKLİLİK”

Manchester Piccadilly durağında bulunan bildiri ekranlarında Crean için mesaj da yayınlandı. Mesajda, “Sıradaki durak emeklilik. TPE’de 52 yıl süren hizmetinin ardından emekli olan Joe Crean’ı tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

