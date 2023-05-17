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Son seferini yaptı, alkışlarla emekli oldu

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#İngiltere#Makinist#Emekli
Son seferini yaptı, alkışlarla emekli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 12:34

İngiliz TransPennine Express (TPE) şirketinde makinist olarak görev yapan Joe Crean (69), son seferini yaptıktan sonra alkışlarla emekli oldu. TPE’den yapılan açıklamada, Crean’ın 52 yıldır demiryolu çalışanı olduğu ifade edildi.

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TPE’den yapılan açıklamada, “Saat 12:39'da 69 yaşındaki Joe, Manchester Piccadilly'ye son kez yanaştı ve burada kendisini üstün hizmetlerinden dolayı kutlayan, uzun yıllar süren sıkı çalışmaları için teşekkür eden bir anonsla karşılandı. Arkadaşları, ailesi ve demiryolu çalışanlarının alkışları ve iyi dilekleriyle karşılandı” denildi. 1971 yılında demiryolu çalışanı olarak işe başlayan Crean, 2023’te emekli oldu.

“SIRADAKİ DURAK EMEKLİLİK”

Manchester Piccadilly durağında bulunan bildiri ekranlarında Crean için mesaj da yayınlandı. Mesajda, “Sıradaki durak emeklilik. TPE’de 52 yıl süren hizmetinin ardından emekli olan Joe Crean’ı tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Son seferini yaptı, alkışlarla emekli oldu


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#İngiltere#Makinist#Emekli

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