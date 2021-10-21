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Son seçimlerde Müslümanların büyük çoğunluğu Biden'ı tercih etti

#ABD#Seçim#Joe Biden
Son seçimlerde Müslümanların büyük çoğunluğu Bidenı tercih etti

Ülkedeki son başkanlık yarışında Müslüman seçmenin büyük çoğunluğunun ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a oy verdiği bildirildi.

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Change Research anket şirketinin elde ettiği sonuçlara göre, ABD'de Müslüman seçmenin Kasım 2020 seçimlerinde yüzde 86 gibi büyük bir çoğunlukla Demokrat aday Biden'ı tercih ettiği belirtildi.

Anket şirketinin açıklamasında, Müslümanların Demokrat Parti yönetiminden net bir şekilde eşitsizlik, beyaz üstünlükçülüğü, sağlık maliyetleri, İslamofobi ve diğer gruplara karşı işlenen nefret suçlarıyla mücadele etmesini istedikleri vurgulandı.

Anket sonuçları Müslümanların, ABD hükûmetinin Filistinlilerin refahına öncelik vermesini, aynı zamanda Uygurları ve Arakanlı Müslümanları da gündeme getirdiğini görmek istediğini ortaya koydu.

Müslüman seçmenlerin yüzde 81'i Ortadoğu'daki Amerikan birliklerinin sayısının azaltılmasını desteklerken çoğu seçmen, vahşeti önlemeye yardımcı olmak için Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı ABD'nin askeri güç kullanmasına veya ekonomik yaptırım uygulamasına karşı değil.

EN ÖNEMLİ KONU İSLAMAFOBİ

Anket şirketinin açıklamasında, "İslamofobi, nefret suçları ve ayrımcılık neredeyse tüm Müslüman seçmenleri etkileyen sorunlar olarak anket boyunca tekrar tekrar su yüzüne çıktı." ifadesi kullanıldı.

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ABD'deki Müslüman seçmenin yüzde 96'sı nefret suçlarının, yüzde 94'ü beyaz üstünlükçü görüşün ve yüzde 92'si ise Müslümanlara yönelik tutumların bu ülkedeki büyük sorunları teşkil ettiğine inandığını belirtti.

Amerikalı Müslüman seçmenin yüzde 90'ı "ABD'nin İsrail politikasını doğru bulmadıkları", yüzde 54'ü ise "İsrail'den daha çok Filistinlilerin desteklenmesi gerektiği" yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 35'i "İsrail veya Filistin'in yanında yer alma konusunda ABD'nin tarafsız kalması gerektiğine" inandığını dile getirdi. 

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