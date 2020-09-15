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DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 19:50 | Son Güncelleme:

Son rakamlar açıklandı! İtalya'da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

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Son rakamlar açıklandı! İtalya'da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
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İtalya'da son 24 saatte 1229 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 289 bin 990'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 9 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 289 bin 990'a, toplam can kaybı ise 35 bin 633'e ulaştı. Ülkede 214 bin 645 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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