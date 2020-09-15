Son rakamlar açıklandı! İtalya'da koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

İtalya'da son 24 saatte 1229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 9 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 289 bin 990'a, toplam can kaybı ise 35 bin 633'e ulaştı. Ülkede 214 bin 645 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.