MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon pişmanlık fayda etmedi... Aşı karşıtlığı hayatına mal oldu!
GeriDünya Son pişmanlık fayda etmedi... Aşı karşıtlığı hayatına mal oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Son pişmanlık fayda etmedi... Aşı karşıtlığı hayatına mal oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son pişmanlık fayda etmedi... Aşı karşıtlığı hayatına mal oldu!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı avucuna almışken virüse karşı en büyük silahımız hala kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar. Ancak dünyanın birçok ülkesinde aşı karşıtlığı zaman zaman korkutucu boyutlara ulaşıyor ve bu durum hem toplumları yanlış yönlendiriyor hem de sayısız insanız aşısız oldukları için hayatlarını kaybetmesine sebep oluyor. Bunun son örneği ise İngiltere'de yaşandı.

34 yaşında, oldukça sağlıklı, futbol koçluğu yapan ve çevresindekiler tarafından iyi bir baba olarak anlatılan Matthew Keenan, İngiltere'nin Bradford şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Matthew Keenan, sahip olduğu tüm bu özelliklerin yanında bir de aşı karşıtı idi ve bunu saklamadan herkesle paylaşıyordu.

İki hafta önce hastaneye kaldırıldığında, hayatını kurtarmak isteyen doktorlar onu yapay komaya sokmadan önce Matthew arkadaşlarına 'Keşke aşı yaptırsaydım.' dedi. Ama artık onun için çok geçti...

22 milyon neden aşı olmuyor İşte en yaygın 10 bahane...
22 milyon neden aşı olmuyor? İşte en yaygın 10 bahane...

Matthew'nun kaldırıldığı hastanede çalışan bir doktor genç adamı oksijen maskesine bağlanmış ve nefes alamayan bir halde fotoğraflayıp paylaşmıştı. Matthew Keenan hayatını kaybettikten sonra yapılan açıklamada ölüm sebebinin Kovid-19 olduğu doğrulandı.

Son pişmanlık fayda etmedi... Aşı karşıtlığı hayatına mal oldu

Matthew'nun fotoğrafını paylaşan Dr Leanne Cheyne yaşanan bu trajediyi şu sözlerle aktardı 'Matthew, hikâyesini dünyayla paylaşmama izin verdi. 34 yaşında aktif bir sporcu ve babaydı. Ve Kovid'e yakalanana kadar da aşı karşıtıydı. Eğer zamanı geri çevirebilse bunu yapardı. En ağır durumdaki hastalarımız aşılanmamış olanlar ve 40 yaş altı kişiler. Matthew hayatı için savaşıyor, siz aşı olun ve kendi hayatını kurtarın.'

Aşı karşıtı ABDli koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı ABD'li koronavirüsten öldü

Hala konuşabildiği son anlarında Matthew Keenan, yaşadığı sırt ağrısının hayatında gördüğü en kötü ağrı olduğunu ve durumunun giderek ağırlaştığını söylemişti. Facebook'tan yaptığı son paylaşım şu sözlerle sona erdi 'Korona gerçek ve beni paramparça etti...'

: İlginizi Çekebilir

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi