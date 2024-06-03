Son kucaklaşma… Hepsi de gencecikti… Sel sularına kapılan üç arkadaş ölüme birlikte gitti

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Sosyal medyada yayılan bir video İtalya’da yaşanan trajik anlara şahit olanlar tarafından kaydedildi ve üç gencin son anları sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılarak viral oldu.

Görüntülerde 20 yaşındaki Patrizia Cormos, arkadaşı 23 yaşındaki Bianca Doros ve erkek arkadaşı 25 yaşındaki Cristian Molnar, Friuli'deki Natisone Nehri boyunca hızla akan nehirde dururken görülüyordu.

Ancak bölgede günler süren şiddetli yağmurun ardından su seviyesi yükselmeye başladı ve grup küçük bir çakıl adasının ortasında mahsur kaldı.

Üç arkadaş birbirlerine sarıldı ve sel sularına kapılmamak için mücadele ederken birbirlerinden destek almaya çalıştı.

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Sosyal medyada büyük ses getiren videodaki üç gencin 20 yaşındaki Patrizia Cormos, arkadaşı 23 yaşındaki Bianca Doros ve erkek arkadaşı 25 yaşındaki Cristian Molnar olduğu ortaya çıktı

O esnada bölgede bulunan ve sele kapılıp mahsur kalan kişilere yardımcı olan itfaiyecilerin şefi üç arkadaşı kurtarabilmek için onlara bir halat attı.

Ancak üç arkadaş halatı yakalama fırsatını bulamadan sel sularına kapıldı.

En büyüğü 25 yaşındaki üç gencin son anları videoya çekildi ve az sonra hayatlarını kaybedecek olan gençler son saniyelerinde bile birbirlerine sarılmaktan vazgeçmedi.

İtfaiyeciler çaresizce üç arkadaşın sel sularına kapılıp gitmesini izlemek zorunda kalırken gençler için hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Patrizia Cormos ve Bianca Doros’a ait olduğu düşünülen iki ceset, birbirlerine tutunurken görüldükleri yerden 1 km uzakta bulundu.

Kurtarma ekiplerinin hâlâ Cristian Molnar'ı aradığı açıklandı.

Üç arkadaş Udine yakınlarındaki Premariacco Plajına arabayla gitmiş ve nehre kadar yürümüşlerdi.

Her ikisi de Romanyalı olan Doras ve Molnar İtalya'daki ailelerini ziyaret ediyorlardı.

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Görgü tanıkları bir itfaiyecinin yakındaki bir köprüden gruba “Bir arada kalın, bir araya gelin, birbirinize sarılın” diye bağırdığını söyledi.

Belediye Başkanı Michele De Sebata bu öngörülemeyen durumda mahsur kalan üçlü için başsağlığı diledi ve Üç genç oraya hava güneşliyken gelmişlerdi ve başlarına ne geleceğini bilme şansları yoktu” dedi.