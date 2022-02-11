Son günlerin en popüler oyunu haline gelmişti: Wordle oyunu 80 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

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İnternet üzerinden oynanan kelime tahmin oyunu Wordle tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Oyunda aldığı sonucu sosyal medya hesaplarında paylaşanların sayısı çığı gibi büyürken, günün sorusu konusunda ipucu verenler ise büyük öfke topluyor.

Popüler oyun ABD'de yaşanan akılalmaz bir olayda ise hayat kurtarıcı görevi gördü ve 80 yaşındaki bir kadının adeta ölümden dönmesini sağladı.

Emekli öğretmen Denyse Holt, Illinois'daki evinde uyurken eli bıçaklı bir adam tarafından rehin alınarak bodruma kapatıldı. Titrer halde evine zorla giren adam kadını bıçaklamakla tehdit ederek evinde sıcak bir banyo yapıp ısınmak istediğini söyledi. Daha sonra da dehşete kapılmış haldeki kadını bodruma kilitledi ve ona ne yiyecek verdi ne de ilaçlarını almasına müsaade etti.

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Neredeyse 24 saat boyunca hayatını kaybetmekten korkarak bodrumda bekleyen kadın kendini oyalamaya çalıştı ve bu süre içinde sürekli olarak içinden "Bu şekilde ölmek istemiyorum, çocuklarımın annelerinin cinayete kurban gittiğini öğrenmelerini istemiyorum." deyip durdu.

80 yaşındaki kadın bu çaresiz durumdan kurtuluşunun Wordle oyunu konusundaki hevesi olacağından haberdar bile değildi... Kadın her gün aksatmadan oynadığı kelime tahmin etme oyunu Wordle'ın sonuçlarını ülkenin öbür ucunda yaşayan kızına gönderiyordu.

O gün annesinden oyunun sonucuyla ilgili mesaj alamayan büyük kızı durumdan şüphelendi ve böylece aslında annesinin hayatını kurtarmış oldu.

"Kızıma o sabah Wordle sonucunu göndermedim ve bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı." diyen kadının iki kızı annelerini ev telefonundan arayarak ulaşmaya çalıştı ancak hat kesikti.

Annelerinin komşusuna ulaşan kızlar endişe içinde bekliyordu. Komşu kapıyı çaldı ve cevap alamadı ancak Denyse Holt'un arabası evin önündeydi. Komşu önce hemen polisi aradı ve sonra polis evin etrafını kolaçan ederken kadının bodrumdan gelen "Buradayım, bodrumdayım!" çığlığını duydular.

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Kadın rehin alındığı bodrumdan sağ salim bir şekilde kurtarılırken evine zorla giren 32 yaşındaki adam ise evin yatak odasında bulundu ve tutuklandı. Yetkililer adamın bir çeşit cinnet getirdiği açıklamasında bulundu.