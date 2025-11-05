Son dakika... Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman belediye başkanı

Haberin Devamı

Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 83’ü sayıldı.

AP’nin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,6’sini alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.



Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,4’te kalırken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oranında oy aldı.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman belediye başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill, oyların yüzde 57’sini alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 42,5’te kaldı.

Virginia’daki valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Abigail Spanberger oyların yüzde 56,1’ini alarak yarışı önde bitirirken, Cumhuriyetçi Parti adayı Winsome Earle-Sears ise yüzde 43,7 ile sandıktan ikinci çıktı.



İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis, New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'nin Filistin gösterilerine destek verdiği için eyaletteki Yahudi toplumuna "tehlike oluşturduğunu" ileri sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise "komünist" olarak nitelendirdiği Demokrat aday Zohran Mamdani'nin yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde "kısacağı" uyarısında bulunmuştu.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olması halinde federal fonları ciddi şekilde "kısacağını" belirten Trump, "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir." ifadelerini kullandı.

MAMDANİ'DEN İLK AÇIKLAMA: TRUMP'A YÜKLENDİ

New York Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre kesinleşen Zohran Mamdani, seçimin ardından yaptığı açıklamaya "Umut yaşıyor" sözleriyle başladı.

Mamdani, konuşmasına "New York artık İslamofobiyi kullanarak seçim kazanabileceğiniz bir şehir olmayacak" sözleriyle devam etti.

Mamdani, kendisine olan karşıtlığını açıkça dile getiren Trump'a yönelik "Donald Trump, madem izliyorsun, sana iki kelimem var. Sesi aç" ifadesini kullandı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"New York, göçmenlerin şehridir. Göçmenler tarafından inşa edilen, göçmenler tarafından idare edilen ve bu geceden itibaren bir göçmen tarafından yönetilecek şehir olmaya devam edecektir. Donald Trump tarafından ihanete uğrayan bir ulusa onu nasıl yenebileceğini gösterebilecek biri varsa, o da onu ortaya çıkaran şehirdir. Ben Müslümanım ve bunun için özür dilemeyi de reddediyorum."

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Uganda'nın Kampala kentinde 1991'de, Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani, ailesiyle 7 yaşında ABD'ye taşındı.

Bronx Bilim Lisesinden mezun olan Mamdani, Maine'deki Bowdoin Koleji'ndeki Afrika Çalışmaları bölümünden 2014'de mezun oldu.

Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, mezun olduğu üniversitede "Students for Justice in Palestine" adlı bir öğrenci platforumu kurdu.

Mamdani, 2023'te Beyaz Saray önünde düzenlenen ateşkes çağrısına destek amacıyla gerçekleştirilen açlık grevine katıldı ve "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen "Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS)" hareketini destekledi.

New York Temsilciler Meclisi Üyesi olarak görev yapan Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin belediye başkanı ön seçimlerinde birinci olarak 4 Kasım'da yapılacak seçimlerde aday olmaya hak kazandı.

34 yaşındaki genç aday, rakiplerine karşı yarışı kazanırsa New York tarihindeki ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanmasını istediğini belirten Mamdani, Gazze'deki ateşkesin, işgal, kuşatma ve ırkçılık gibi koşulları da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Kampanyalarında ise New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümlere odaklanıyor.