Son dakika... Zelenski'den zehir zemberek sözler: Müzakere masasından kalkarız!

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İngiltere’de bir düşünce kuruluşu olan Chatham House’un toplantısında konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’nın savaş suçları sebebiyle yargılanmaktan nükleer tehdit yoluyla kaçınmaya çalıştığını iddia etti.

Zelenski konuyla ilgili olarak “Nükleer gücü olan bir devlet olarak işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmayacaklarına olan güvenleri tam.” sözlerini sarf etti.

Ukrayna lideri Batı'yı, savaş suçlarından sorumlu olanları daha hızlı bir şekilde adalete teslim etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve "Rus liderler, eğer gerekirse sorumluluğun on yıllarca ertelenebileceğine inanıyor" dedi.

Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikası

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Mariupol’deki tahliye çalışmaları ve Azovstal çelik fabrikasında yaşananlara da değinen Zelenski, Rusya’nın tahliye edilebilecek sivil ya da askerlere zarar vermesi ve dahi öldürmesi durumunda barış müzakerelerinin devam edemeyeceğini açıkladı.

“MARİUPOL ÖLÜMÜNE İŞKENCE GÖRÜYOR”

Chatham House'da konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, harap olmuş liman kenti Mariupol'un "Savaş silahı olarak kullanılan işkence ve açlığın bir örneği" olduğunu söyledi ve hiçbir uluslararası örgütün şehre giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

“Bu insanlık dışı zalimlik, Rus ordusunun insanlara nasıl davrandığının kanıtıdır.”

Burada yaşanan ölümlerin savaştan kaynaklanmadığını ve askeri bir olay olmadığını açıklayan Zelenski “Bu ölümüne işkence etmektir. Bu terörizm ve nefrettir.” ifadesini kullandı.

“RUSYA DURMAYACAK”

Mariupol’ün harap olduğunu ve bütün şehrin yıkıldığını söyleyen Ukraynalı lider Azovstal çelik fabrikasındaki ablukayı kırmak için silah ve ekipmana ihtiyacı olduğunu açıkladı ve “Rusya, biz onları durdurana kadar Ukrayna'ya saldırmaya devam edecek" dedi.

Ukrayna şehirleri büyük bir yıkım yaşıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ile tüm diplomatik köprülerin kırılmadığını, ancak barış görüşmelerinin başarılı olması için Rusya'nın önce 23 Şubat'taki işgalinden önce elinde tuttuğu topraklara geri dönmesi gerektiğini söyledi.

"Ben Ukrayna'nın cumhurbaşkanı olarak seçildim, mini bir Ukrayna değil" dedi ve Ukrayna'nın nüfusunun toprak kaybederek ve yurtdışına kaçanlar da dahil olmak üzere 11 milyon azalmasına izin veremeyeceğini söyledi. Zelenski ayrıca Rusya'nın barış arzusunu görmediğini de söyledi.

ZAFERİN TANIMINI YAPTI

Ukrayna için bir zaferin, ülkeyi ekonomik olarak başladığı duruma geri getirmeyi içerdiğini söyleyen Zelenski "Ukrayna halkının iradesi budur" diyerek Avrupa Birliği'ne katılım çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ukraynalı bir askerin eşi, ölen kocasının bayrak ve üniformasını teslim alıyor...

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ALMANYA'YA MESAJ

Almanya ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler yüzünden yaşanan polemiğe de değinen Zelenski, Alman Başbakanı Scholz'un Ukrayna’ya gelmek için davetli olduğunu; istediği zaman gelebileceğini belirtti.

Zelenski ülke adı vermeden 'bazılarını bir denge kurmak istemekle' suçladı. Zelenski, Almanya'yı kast ederek "Gri alanda olmak ve gölgede kalmak, yağmur damlaları arasında yürümek istiyorlar. Ama bu bir yağmur değil. Herkes ıslanıyor." dedi.