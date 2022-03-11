Son dakika: Zelenski'den Polonya'ya destek teşekkürü

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İşte Zelenski'nin açıklamalarından satır başları:



Kardeşlerim ben 2019'da Cumhurbaşkanı olduğumda o zaman şöyle hissiyat hakimdi. Polonya ile uzun yolumuz var deniyordu. Bu ilişki böyle başladı ama ben bu yolu tercih etmek istedim. Hep şunu biliyorduk; Doğal olarak birbirimize yakındık. İlk görüşmemizi hatırlıyorum. Soğuk hava birden yok oldu. Dostlar olarak birbirimizi anlıyorduk. Aynı ortak, iyi değerlerin olduğunu yaşamak istiyorduk. Özgürlük olan bir dünyada yaşamak istiyorduk. Burada askeri saldırıların yeri olmamalıydı. Ve 7 numaranın şanslı olduğu söylenir. Ukrayna'nın şanslı olduğunu. Bu komşu, tanrının rızası olmadan hareket ediyor. Ve burada saldırıların bu kadar vahşi davranırken güvenebileceğiniz birine ihtiyaç duyarsınız.



"POLONYALILAR ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞMAYI BİLİYOR"



Polonya'nın kardeşlerime çok teşekkür ederim. Yanlarımızda oldular. Ukraynalılar, hem Polonyalılar için aramızda sınır olmadığı ortadaydı. Bu sözlerin aynı şekilde diğer komşularımız tarafından da duyulmasını istiyoruz. Belarusla çok yakınız onlarla da kardeşlik ilişkisini başaracağız. Uzunca süre Polonya ve Ukraynalıların birbirinden uzak olduğunu söylediler. 24 Şubat'ta bu korkunç yarın Ukrayna'da gerçek oldu. Bugün biz Baltık ülkeleri için de savaşıyoruz. Ve birlikte savaşıyoruz. 90 milyon kişi olarak her şeyi yapabiliriz. Avrupa'yı bu tehlikeden kurtarmak. Biz bunu başarabiliriz. Dün Avrupa uluslarının konuşmasını gördük. Kimin lider olduğunu, kimin ortak güvenliğimiz için savaştığını gördük. Polonyalılar özgürlük için savaşmayı biliyor. Avrupa'nın özgürlüğü için savaştınız. Şartları biliyorsunuz. Sizin için ne anlama geldiğinizi biliyoruz. Kardeşlerim korkum şu ki; çoktan müthiş ittifak yaptık. Gerçeklere dayanan bir ittifak kağıt üzerinde değil. Sizin halkımızı kabul etmeniz çok önemli. 1.5 milyondan fazla kişi Polonya'da ve yalnız hissetmiyorlar. Siz karşılık beklemiyorsunuz, dostlar arasında aile içinde olması gerektiği gibi. Size bir çağrım var; birlik içinde olduğumuzu söylüyorum. Birlikte özgürlük için mücadele edip özgürlüğü yaratacağız. İnanıyorum ki özgürlüğü birlikte savunacağız. Verdiğiniz destek için teşekkürler. Ukrayna hava sahasını korumak için yaptığınız destekler için çok teşekkürler. Bu savaşı kazanırsak, o zaman bunu başaracağız. Sizinle saferimizi de paylaşacağız. Bu savaş hem bizim hem de sizin özgürlüğünüz için bir savaş.