Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Zelenski, İngiliz vekillere Shakespeare'le seslendi: Olmak ya da olmamak!

#Zelenski#RUSYA#SAVAŞ
Son dakika: Zelenski, İngiliz vekillere Shakespearele seslendi: Olmak ya da olmamak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, İngiltere Avam Kamarası'na video mesaj ile seslendi. "Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz" diyen Zelenski, "Biz insanları kurtaran bir ülke olduk. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen, şimdi bizim için asıl sorun olmak ya da olmamak. 13 gündür bu soruyu soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Ülkemizi kaybetmek istemiyoruz" diyen Zelenski, şunları söyledi: 

Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık. Bugün 2. günde hava saldırılarıyla mücadele ettik, ordumuz mücadeleyi o günden beri sürdürüyor. Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Gücümüzü hissettik.

"ÇOCUKLAR VE ŞEHİRLER HEDEF ALINDI"

İşgalcilere direnen halkımızın gücünü hissettik. Bir sonraki gün obüsler bizi vurmaya başladı. Ordumuz bir kez daha gücünü gösterdi. Kim halk kim insan bunu kanıtladık. 5. gün bize yönelik terör devam etti. Çocuklar ve şehirler hedef alındı. Sürekli bombardıman yapıldı. Ülkenin 4 bir yanı vuruldu. Bu da bizi yıldırmadı. Bu bize hakikatin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

Son dakika: Zelenski, İngiliz vekillere Shakespearele seslendi: Olmak ya da olmamak


6. güne geldiğimizde Rus füzeleri düştü. 80 yıl sonra Ruslar aynı yerde insanları vurdu. Hatta kiliseler bile yok edildi. 8. günde Rus tanklarının bir nükleer enerji santralini vurduğunu gördük. Herkes bunun tüm dünya için bir tehdit olduğunu anladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Biden duyurdu Rusyaya enerjide büyük darbe: Petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı yasaklandıBiden duyurdu! Rusya'ya enerjide büyük darbe: Petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı yasaklandıHaberi Görüntüle


9. gün de ittifakların doğru düzgün çalışmadığını gördük, hava sahasının kapalı kalacağını anladık. 10. günde halk sokaklara döküldü. 11. günde çocuklar, hastaneler gece gündüz bombalandı. Ve o gün Ukraynalıların kahraman olduğunu anladık. 12. günde ise Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti. Buna bir general de dahil oldu. Bu da bize umut ışığı oldu. Bir şekilde bedel ödeyeceklerini hissettik. 13. günde ise Moripol şehri Ruslar tarafından saldırılıyor ve bir kız çocuğu burada hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... ABden Rusyayı sarsacak planı 2030a kadar tamamen kopacakUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... AB'den Rusya'yı sarsacak planı! 2030'a kadar tamamen kopacakHaberi Görüntüle


"50'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ"

Hiçbir şekilde şehre gıda ve suyun girilmesine izin verilmedi. 13 günü aşkın süredir bu durum devam ediyor. 50 den fazla çocuk öldü. Bu çocuklar yaşayabilirdi ama bu insanlar onları bizden aldı. Ukrayna bu savaşı istemedi. Ukrayna büyük olmayı hedeflemiyordu ama bu savaşın günlerinde büyük oldular. Biz insanları kurtaran bir ülke olduk. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen, şimdi bizim için asıl sorun olmak ya da olmamak. 13 gündür bu soruyu soruyoruz. Cevap evet "olmak"

Son dakika: Zelenski, İngiliz vekillere Shakespearele seslendi: Olmak ya da olmamak


"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zelenski#RUSYA#SAVAŞ

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu