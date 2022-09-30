Son dakika: Zelenski'den Putin'in çağrısına cevap!

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Rusya'nın görkemli bir imza töreniyle Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den NATO'ya flaş bir çağrı geldi.



Zelenski açıklamasında "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin "hızlandırılmış üyelik" çağrısının, Rusya'nın ilhak töreninden hemen sonra yapılması dikkat çekti.