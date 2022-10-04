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Son dakika: Zelenski'den flaş Putin kararı... Tek şartını açıkladı!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Son dakika: Zelenskiden flaş Putin kararı... Tek şartını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 13:57

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Rusya ile görüşme için tek şartını açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna güçleri haftalardır farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

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Zelenski, Ukrayna'nın bu hamlesine 4 bölgeyi ilhak ederek yanıt veren Rusya ile barış görüşmeleri için son noktayı koydu.

Ukrayna lideri, Rus mevkidaşı ile herhangi bir barış görüşmesi olasılığını resmi olarak 'imkansız' olarak ilan etti.

Barış görüşmeleri için açık bir kapı bırakan Zelenski tek şartını şu sözler ile duyurdu;

'O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.'

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Son dakika: Zelenskiden flaş Putin kararı... Tek şartını açıkladı

Başka bir deyişle Zelenski bu açıklaması ile görüşmelerin Rusya'da bir lider değişimi sonrası yapılabileceğini dünyaya ilan etti.

Putin geçtiğimiz dönemde yaptığı anayasa değişiklikleri ile 2036'ya kadar iktidarda kalabiliyor.

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Ukrayna son olarak Lyman'ı Rus güçlerinden geri almıştı. Ukrayna savaşın başından beri öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.

Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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