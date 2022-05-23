Son dakika... Zelenski'den flaş ambargo çağrısı

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Ukrayna Devlet Vladimir Zelenski, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda video konferans yoluyla dünya liderlerine seslendi.

Zelenski, Ukrayna'da her gün yaklaşık 100 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyerek, 'Savaş anlamsız ve çok aptalca. Birbirimizle savaşmamız için hiçbir sebep yok. Bu durum bizim için büyük bir trajedi. Var olmak için savaşmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

'RUSYA İLE TİCARET OLMAMALI'

Zelenski dünya liderlerine Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, 'Ordular muharebeler kazanır ama ekonomi savaşlar kazanır. Rusya'yı küresel ekonomiden tamamen kesmek zorundayız. Rusya ile ticaret olmamalı. Rus petrolüne tam ambargo, tüm Rus bankalarının küresel sistemlerden men edilmesi ve Rusya ile tüm ticaretin durdurulmasını talep ediyoruz. Dünya, kaba kuvvet uygulayanlar tarafından yönetilemez' dedi.

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ZELENSKİ'DEN MARSHALL GÖNDERMESİ

Zelenski forumda yaptığı konuşmasında tüm katılımcılara seslenerek, Ukrayna'nın yeniden inşası için tüm lider ve firmalardan yardım talep ettiğini dile getirdi.

Konuşmasında 2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden inşası için çalışan eski ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ı hatırlatan Zelenski, Marshall'ın yardım planının bir ülkeye ve ideolojiye değil, açlık, yoksulluk, umutsuz ve kaos barındıran her yer için geçerli olduğunu söyleyerek, 'Sadece Ukrayna'yı değil, bu dört sorunun var olduğu tüm ülkeler için harekete geçilmeli' şeklinde konuştu.

PUTİN 'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLDİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), toplantıya Rusya’dan kimseyi davet etmedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i istenmeyen kişi ilan etti.

Öte yandan İsviçre’nin Davos kasabasında Rusya tarafından kiralanan 'Rus Evi' adlı bina, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından 'Rusya Savaş Suçları Evi' adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Ukrayna Sivil Toplum Örgütleri tarafından adı değiştirilen Rusya Savaş Suçları Evinde, Rusya’nın işlediği iddia edilen savaş suçları Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılanlara gösteriliyor.

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Evde ayrıca Rusya’nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılar, yaşadıklarını anlattı.