Son dakika... Zelenski'den acı itiraf: Orası Cehennem!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Zira 24 Şubat'ta başlayan savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki son durum ile ilgili Zelenski'den açıklama geldi.

Ukrayna lideri Donbas için 'Orası Cehennem gibi' dedi ve Putin'in güçlerinin mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye çalışmakla suçladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Harkiv'de yenilen Rusya Donbas'a yönelik saldırılarını artırdı.

'Donbas tamamen yok edildi' diyen Zelenski 'acımasız ve kesinlikle anlamsız bombardımanında' 12 kişinin daha hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

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'Peresvet lazer sistemi' ilk olarak 2018 yılında Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu ancak hiçbir zaman askeri birliklere verilmemişti.

RUSYA SON KOZUNU OYNADI... ZELENSKİ'DEN ÇARPICI İDDİA

Zelenski'den 'savaşın seyrini değiştirecek' şeklinde lanse edilen Rus silahı ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Moskova'nın 1500 kilometre ötedeki uyduları beş saniyede kör edebileceğini iddia ettiği yeni lazer silahını kullanıma sokması ile ilgili konuşan Zelenski, bunu NAZİ Almanyası'nın 'wunderwaffe' hamlesine benzetti.

Almancada 'harika silah' anlamına gelen 'wunderwaffe' Nazi Almanyası'nın propaganda bakanlığı tarafından savaşın seyrini değiştecek silah olarak nitelendirilmiş ve halkın moralini yüksek tutumak için propaganda malzemesi yapılmıştı.

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Bu silahların çoğu, ya savaş alanına asla ulaşamamış ya da askeri bir etki yaratamamıştı.

Moskova yönetimi ile NAZİ'ler arasında daha fazla karşılaştırma yapan Zelenski, Kremlin'in Ukrayna'daki başarısızlıklarını maskelemek için bu tarz adımlar attığını öne sürdü.

Zelenski 'bu, işgalin tamamen başarısız olduğunu açıkça gösteriyor' dedi ve Rusya'nın askeri düzeylerde feci hatalar yapıldığını kabul etme konusundaki isteksiz olduğunu öne sürdü.

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ASKERİ OPERASYONLARDA KULLANILDI

Drone'ları ve diğer uçakları yok etmek için tasarlanan sistemin Salı günü test edildiği ve 5 km uzaklıkta bir insansız hava aracını yok ettiği açıklandı.

Kremlin'in askeri gelişmeden sorumlu yetkilisi Yuri Borisov, Moskova'da düzenlediği bir konferansta Peresvet'in geniş çapta konuşlandırıldığını ve 1.500 km uzaklıktaki uyduları kör edebileceğini söyledi.

Borisov sisteme ait ilk numunelerin askeri operasyonlarda kullanıldığı bilgisini de verdi.

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RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.