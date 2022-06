Son dakika... Zelenski açıkladı: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu!

Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Füze saldırısında en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.

Görsel, Ukrayna savaşı konusunda bilgi geçen Telegram kanallarında paylaşıldı

AVM'nin Kremençuk bölgesinde olduğu bildiriliyor. AFP'de yer alan bilgiye göre saldırıda can kayıpları var.

Kremençuk Ukrayna'nın orta kesiminde Dnipr nehri kıyısında küçük bir kent.

The Economist muhabiri Oliver Carroll, sosyal medya hesabında olay anının bir videosunu paylaştı ve telefonda konuşan ve binada insanların olduğunu ve duvarların çökmeye başladığını söyleyen bir adama atıfta bulunarak bölgede "korku sahneleri" yaşandığını söyledi.

