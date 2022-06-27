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Son dakika... Zelenski açıkladı: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu!

#Zelenski#UKRAYNA#RUSYA

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi. Zelenski'nin sözlerine göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Füze saldırısında en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.

Son dakika... Zelenski açıkladı: Rusya, Ukraynada bir AVMyi vurdu
Görsel, Ukrayna savaşı konusunda bilgi geçen Telegram kanallarında paylaşıldı

AVM'nin Kremençuk bölgesinde olduğu bildiriliyor. AFP'de yer alan bilgiye göre saldırıda can kayıpları var.

Kremençuk Ukrayna'nın orta kesiminde Dnipr nehri kıyısında küçük bir kent.

The Economist muhabiri Oliver Carroll, sosyal medya hesabında olay anının bir videosunu paylaştı ve telefonda konuşan ve binada insanların olduğunu ve duvarların çökmeye başladığını söyleyen bir adama atıfta bulunarak bölgede "korku sahneleri" yaşandığını söyledi.

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Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski resmi Instagram hesabından saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

Rusya güçleri binden fazla sivilin bulunduğu bir alışveriş merkezine roket saldırında bulundu. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız.

Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor.

Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Rusya’dan kendi adına yeterlilik ve insanlık ummanın hiç faydası yok.”

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