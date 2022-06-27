Son dakika... Zelenski açıkladı: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu!

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Zelenski Rus füzelerinin Ukrayna'da bir alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre en az 2 kişi hayatını kaybetti. Füze saldırısında en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Zelenski'nin açıklamasına göre saldırı esnasında AVM'de binden fazla sivil vardı.

Görsel, Ukrayna savaşı konusunda bilgi geçen Telegram kanallarında paylaşıldı

AVM'nin Kremençuk bölgesinde olduğu bildiriliyor. AFP'de yer alan bilgiye göre saldırıda can kayıpları var.

Kremençuk Ukrayna'nın orta kesiminde Dnipr nehri kıyısında küçük bir kent.

The Economist muhabiri Oliver Carroll, sosyal medya hesabında olay anının bir videosunu paylaştı ve telefonda konuşan ve binada insanların olduğunu ve duvarların çökmeye başladığını söyleyen bir adama atıfta bulunarak bölgede "korku sahneleri" yaşandığını söyledi.

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Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski resmi Instagram hesabından saldırıyı şu sözlerle duyurdu:

“Rusya güçleri binden fazla sivilin bulunduğu bir alışveriş merkezine roket saldırında bulundu. Alışveriş merkezi şu anda yanıyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kurbanların sayısını hayal etmek imkânsız.

Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Sadece insanların normal bir hayat yaşama girişimi, işgalcileri çok kızdırıyor.

Rusya, güçsüzlüğünü sıradan vatandaşlara yüklemeye devam ediyor. Rusya’dan kendi adına yeterlilik ve insanlık ummanın hiç faydası yok.”